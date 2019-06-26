網路直播販賣進口非法有害螞蟻　毒蟻后每隻賣3200元

▲彰化男子從網路購入有毒螞蟻在網路直播販售。（示意圖，以下皆同／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

23歲廖男涉嫌自2018年3月間起從國外進口巨山蟻、掠針蟻、彎顎針蟻等8種有害螞蟻，並透過網路直播販售，蟻后每隻3200元賣出，彰化地檢署獲報後展開搜索，4月間依違反植物防疫檢疫法起訴，彰化地院26日審結，依違反植物防疫檢疫法之非法輸入罪，判處3月有期徒刑，得易科罰金。

警方當時獲報後先截取廖男直播畫面，經調查找出廖男位置，並配合專家認定廖男涉嫌擅自輸入有害生物，於是發動搜索；廖男向警稱，因喜歡螞蟻又想要增加收入，認為台灣的螞蟻市場可以開發，從網路以2500元購入蟻后、其他工蟻等活體，組成蟻窩後就用網路直播拍賣。

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經民眾檢舉，警方於3月21日上午11時許，前往廖的居處搜索查獲，而扣得巨山蟻屬種類等8種螞蟻。另外，廖於3月20日向國外訂購的巨山蟻蟻后，經動植物防疫檢疫局台中分局於3月25日由海關通知加以攔截而查扣23隻。

檢方特別請生物學者鑑定這些進口的有害螞蟻，其中巨山蟻跟家白蟻為木材害蟲。掠針蟻、彎顎針蟻、橫紋針蟻之螯咬具有毒性。大頭家蟻、長腳家蟻屬取食作物種子且蚜蟲、介殼蟲共生，4月9日檢方依違反植物防疫檢疫法法起訴廖男。

判決書指出，廖男明知巨山蟻、掠針蟻、彎顎針蟻、橫紋針蟻、大頭家蟻、長腳家蟻、毛山蟻、家白蟻等屬種類之螞蟻，均為有害生物，未經許可，不得擅自輸入。竟自2018年3月起，多次在國外網站，以每隻蟻后約2500元價格，訂購活體之各種有害螞蟻蟻后，再於國內網路上轉賣，迄今已轉賣巨山蟻蟻后約10隻，每隻3200元。

法院審酌被告所為增加植物疫病蟲害發生及蔓延之危險，實不足取，但坦承犯行，繳回犯罪所得3萬2千元等情，判3月徒刑。

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