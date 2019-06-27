作者：杜韻如

摘自：橡樹林出版社《我很瞎，我是小米酒：台灣第一隻全盲狗醫生的勵志犬生》

●精選書摘

以前從來沒有想過，養了一隻雙眼看不見、腿不能跑的毛小孩，不只照顧的過程辛苦，還會面對許多外界異樣的眼光和無情言語的打擊。

像是小米酒因為椎間盤突出，醫生嚴重警告萬萬不能讓牠再做上下樓梯和跳躍的動作，而且抱牠的姿勢也要正確，必須以兩手平托住牠的前後腳，盡量讓牠的身體維持水平。所以每次出門，一遇到樓梯，就得把牠抱起來，經常抱上抱下的結果，就是讓我練出了兩隻粗壯的手臂（小米酒的 OS：明明是自己胖，還硬要牽拖我⋯⋯）。

為了能更加方便帶小米酒出門，牠的外出工具也隨著身形的發展變化，從提籃換成拖車，最近更升級為推車，因為如果用提籃提著十公斤的牠，不到幾分鐘，我的手就有脫臼甚至廢掉的危險。有輪子的拖車輕便多了，但就像個行李箱一樣密不透氣，尤其是夏天，小米酒待在裡面，就像在蒸氣室一樣熱呼呼，很是折磨，所以幾番掙扎之後，最後還是換成了推車。甚至為了在騎單車時也能輕鬆帶著牠，特別買了一台造型獨特的大籃車！

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▲小米酒雖然看不見，但是牠很勇敢、樂觀、熱情和善良，渾身充滿正能量的特質，或許成為狗醫生正是牠的使命。

只不過一開始，我還滿抗拒用推車帶小狗出門，因為曾聽到不理解的人說：「狗又不是嬰兒，幹嘛把牠放在推車裡？」如果可以，我當然也很希望小米酒可以跟在我們身旁自在的跑跳，坐在車子裡被推著走，像是限制了牠的行動自由，但是對於不能夠走太多路的小米酒來說，我相信任何人看過牠坐在推車上那樣開心的神情，就會明白了，因為有了推車，牠就可以繼續跟著我們去任何想要去的地方。後來，在小米酒當上狗醫生之後，推車也成了牠服務時的最佳小幫手。



▲在小米酒當上狗醫生之後，推車也成了牠服務時的最佳小幫手。



▲眼睛縫合的傷口，花了大概半年以上的時間，才逐漸變得自然。

動完眼球摘除手術後，小米酒的外貌有了很明顯的改變，特別是眼睛縫合的傷口，花了大概半年以上的時間，才逐漸變得自然。在那之前，小米酒走在路上時，看到牠的路人回頭率幾乎百分百，甚至有個年輕人，在經過小米酒身邊時，竟然露出怪模怪樣的表情對著牠大叫：「妖怪！」當時我真的很想轉身對他說：「會做出這麼不禮貌和醜陋舉動的你，才是妖怪吧！」可惜俗辣的我，也只敢在心裡咒罵他。但從那個時候開始，我漸漸學會了不再介意別人的眼光，只要有時間，就會帶著小米酒上山下海， 珍惜和牠在一起的每一刻，把握每個和牠共度的美好回憶才是最重要的。

有一天，我帶著小米酒去買東西，離開前，和我們早已熟識的商店老闆娘貼心的叮嚀：「過馬路要小心喔！要保護好牠喔！」一旁的婦人非常不以為然的說：「狗都會自己過馬路啦！ 又不是小孩，還要保護牠？」老闆娘仔細解釋是因為小米酒眼睛看不見的緣故，想不到婦人居然理直氣壯的說：「蛤？幹嘛養一隻瞎子狗啊？一點用都沒有！是我就乾脆丟掉牠。」我聽了非常震驚，實在難以理解竟然有人能夠這麼理所當然說出如此不負責任的話，怪不得街頭會有這麼多被人棄養的流浪狗。

剛巧過了幾天，我正好看到一則新聞報導，介紹國外有一隻天生就沒有眼睛的盲犬，後來成為狗醫生，撫慰了許多醫院和養老院病患的故事。這則報導讓我覺得很感動，沒錯！小米酒雖然看不見，但是牠很勇敢、樂觀、熱情和善良，渾身充滿正能量的特質，或許成為狗醫生正是牠的使命，相信牠一樣也能去幫助別人，因為就算小米酒什麼都不做，只要有牠在身邊，就能讓人感覺很快樂，我不就是每天都因為小米酒的療癒魔力，而過得開開心心的最佳範例嗎？

▲狗醫生大使們。

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★本文經橡樹林出版社授權，摘自《我很瞎，我是小米酒：台灣第一隻全盲狗醫生的勵志犬生》。

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