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倫敦動物園7/5辦驕傲遊行　同志企鵝晉身主角接受祝福

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▲▼ZSL倫敦動物園動將於下週五（7月5日）進行同志遊行。（圖／翻攝自ZSL London Zoo）

▲ZSL倫敦動物園動將於下週五（7月5日）進行同志遊行。（圖／翻攝自ZSL London Zoo）

國際中心／綜合報導

倫敦動物園（ZSL London Zoo）26日公佈，他們將在7月5日的動物園之夜舉辦驕傲遊行（又稱做同志遊行），其中園區內的93隻漢波德企鵝（Spheniscus humboldti）也會參加這場年度慶祝活動，藉此為結成伴侶的同性企鵝夫婦祝福。此外，這場活動也正好與6日要在倫敦街頭舉行的一年一度全球同志遊行做呼應。

據倫敦動物園表示，管理員目前已經為園區內最著名的同性戀夫夫，漢波德企鵝Ronnie和Reggie提供一個迷你旗幟，上面寫著，有些企鵝是同性戀，要克服它（Some penguins are gay，get over it），以表達對石牆社區基金會（the Stonewall Community Foundation）所發起的Get Over It運動致敬。

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據悉，Ronnie和Reggie於2014年結為伴侶，其中最廣為人知的事件為，他們收養了一隻被一對夫婦遺棄、且已經出生一年的企鵝寶寶Kyton，並且一起承擔養育責任，直到Kyton長大另組家庭。而後，管理員發現到，儘管Kyton離去，Ronnie和Reggie仍像以前一樣經常互相依偎在巢穴內，感情也和往常一樣堅固。

目前，Ronnie和Reggie與其他91隻漢波德企鵝共享一個家園，其中也包括另外兩對同性伴侶Nadja和Zimmer，Dev和Martin，以及去年在同志遊行的慶祝活動期間出生的Rainbow。

倫敦動物園指出，當天除了動物園之夜有豐富的活動時間表外，遊客也能夠在同志主題的談話中更加了解動物的性別和交配，藉此將會發現同性戀在動物界的常見性，例如企鵝、大熊貓、山羊和長頸鹿。此外，遊客還可以見到動物園引以為傲的獅子，享受來自世界各地的美味街頭美食，及在新建設的迷你高爾夫球場內體驗一桿進洞的快感。

倫敦動物園也表示，或許動物園之夜只適合成年人參加，但要是想整個家庭都能夠參與的活動，則可以參加7月7日舉辦的驕傲慶祝與彩虹家庭活動。屆時，會有來自Petite Pantos的拖拉藝術家Mama G，他將主持講故事節目，分享關於「成為你自己」和「愛你想要愛的人」等相關故事。 

關鍵字： 英國倫敦動物園漢波德企鵝企鵝同志遊行驕傲遊行同性戀

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