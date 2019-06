倫敦動物園7/5辦驕傲遊行　同志企鵝晉身主角接受祝福

▲ZSL倫敦動物園動將於下週五(7月5日)進行同志遊行。(圖/翻攝自ZSL London Zoo)

國際中心/綜合報導

倫敦動物園(ZSL London Zoo)26日公佈,他們將在7月5日的動物園之夜舉辦驕傲遊行(又稱做同志遊行),其中園區內的93隻漢波德企鵝(Spheniscus humboldti)也會參加這場年度慶祝活動,藉此為結成伴侶的同性企鵝夫婦祝福。此外,這場活動也正好與6日要在倫敦街頭舉行的一年一度全球同志遊行做呼應。

據倫敦動物園表示,管理員目前已經為園區內最著名的同性戀夫夫,漢波德企鵝Ronnie和Reggie提供一個迷你旗幟,上面寫著,有些企鵝是同性戀,要克服它(Some penguins are gay,get over it),以表達對石牆社區基金會(the Stonewall Community Foundation)所發起的Get Over It運動致敬。

請繼續往下閱讀...

據悉,Ronnie和Reggie於2014年結為伴侶,其中最廣為人知的事件為,他們收養了一隻被一對夫婦遺棄、且已經出生一年的企鵝寶寶Kyton,並且一起承擔養育責任,直到Kyton長大另組家庭。而後,管理員發現到,儘管Kyton離去,Ronnie和Reggie仍像以前一樣經常互相依偎在巢穴內,感情也和往常一樣堅固。

目前,Ronnie和Reggie與其他91隻漢波德企鵝共享一個家園,其中也包括另外兩對同性伴侶Nadja和Zimmer,Dev和Martin,以及去年在同志遊行的慶祝活動期間出生的Rainbow。

倫敦動物園指出,當天除了動物園之夜有豐富的活動時間表外,遊客也能夠在同志主題的談話中更加了解動物的性別和交配,藉此將會發現同性戀在動物界的常見性,例如企鵝、大熊貓、山羊和長頸鹿。此外,遊客還可以見到動物園引以為傲的獅子,享受來自世界各地的美味街頭美食,及在新建設的迷你高爾夫球場內體驗一桿進洞的快感。

倫敦動物園也表示,或許動物園之夜只適合成年人參加,但要是想整個家庭都能夠參與的活動,則可以參加7月7日舉辦的驕傲慶祝與彩虹家庭活動。屆時,會有來自Petite Pantos的拖拉藝術家Mama G,他將主持講故事節目,分享關於「成為你自己」和「愛你想要愛的人」等相關故事。