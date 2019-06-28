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悲！米克斯綁機車強拖全身傷慘死　網轟「會有報應」警緝狠心男

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▲▼浪浪遭發現陳屍大安河堤，動保處確認是遭拖行致死。（圖／翻攝臉書社團「我愛大甲2」）

▲浪浪遭發現陳屍大安河堤，動保處確認是遭拖行致死。（圖／翻攝臉書社團「我愛大甲2」）

記者李忠憲／台中報導

真是喪心病狂！一隻浪浪今年4月被發現陳屍在大安堤防，遍體麟傷，網友在臉書社團扮起柯南，懷疑是遭拖行致死。台中市動保處經調查後發現，一名男子騎車將浪浪拖行疑為致死主因，已交由警方追查兇手，網友怒批「沒天良」、「會有報應」！

網友李小姐4月11日在臉書社團「我愛大甲2」發圖文稱「誰家的毛小孩？」，只見一隻米克斯狗全身是傷，傷口全集中在右側，包括臉、身體及2隻腳上肢都有大面積擦挫傷，令人心疼。PO文指出，她朋友上班途中在大安南埔堤防橋往北邊發現，因趕著去上班無法馬上處理，下班會過去幫忙帶孩子送去火化。可憐的孩子生前不知道受了多大痛苦，希望主人趕快出現。

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▲▼浪浪遭發現陳屍大安河堤，動保處確認是遭拖行致死。（圖／翻攝臉書社團「我愛大甲2」）

▲發現浪浪的地點。（圖／翻攝臉書社團「我愛大甲2」）

網友扮起柯南，認為這隻浪浪肯定是遭人虐死，有人說「這種喪心病狂的變態虐待動物人渣， 竟然出現在這種鄉下地方， 真的是人在做天在看！狗狗ㄧ定要去找那虐待你的人，讓那人受到你的萬倍苦！」、「王八蛋會有報應」、「可惡至極沒天良，希望有好心人抓到兇手！」

李小姐也通報台中市動物保護防疫處。她隔日補充說，動保處人員已將孩子的遺體帶去冰存，也著手開始調查。醫生看過照片，判斷是「拖行致死」！

李小姐既傷心又憤怒，她說，「拖行！又跟去年我通報的案件一樣，這些人真的生病了！」現在已無法喚回你，只能幫你找到兇手。

▲▼一名男子騎車將浪浪在地上拖行。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲一名男子騎車將浪浪在地上拖行。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市動保處表示，該浪浪遺體未發現晶片，經送中興大學進行解剖。5月23日報告岀爐，研判是因故受傷，且無相對處置導致死亡。動保處也調閱附近監視器畫面，6月10日確認發現有一名男子騎車來回拖行狗狗，但車牌號碼模糊無法辨識，案件隨即移請大甲警分局協助擴大調閱路口監視器，並釐清行為人身分。

動保處表示，行為人涉嫌虐待動物致死，依據動保法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

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關鍵字： 浪浪米克斯虐待虐死動保處大安大甲分局

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