回國一個月「膽小→傲嬌」！6歲熊貓吃飽狂撞門：放我出乃玩～

▲急性子的小禮物。（圖／中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

大熊貓「白雲」在美國聖地亞哥動物園居住了22年，在今年5月時，帶著自己最小的6歲兒子「小禮物」一同回到四川家鄉。如今，母子倆經過了一個多月的隔離檢測，不僅身體健康，適應的狀況也非常好。來到陌生環境的小禮物，從膽小變傲嬌，吃飽飯後還會不停地撞門，似乎在向飼養員說，「放我出乃玩～」

27歲的白雲過去在美國生下了6個寶寶，由於當時熊貓正面臨滅絕的危機，因此大陸與美國動物園簽訂了10年的熊貓保育契約，希望能夠更加瞭解貓熊的行為，進而幫助牠們繁衍後代。而白雲居住在美國的這些年來，聖地亞哥動物園也成功幫牠繁殖並養育牠所生下的6隻寶寶。

請繼續往下閱讀...

▲白雲個性溫順，回四川一個多月才慢慢適應。

隨後，除了小禮物之外，其他5隻小熊貓都先送回中國大熊貓保護研究中心，直到今年5月，白雲和小禮物才一同回到四川團圓。目前，母子倆已結束一個多月的隔離檢疫，對於四川的環境、食物和氣候都適應得非常好。

結束隔離檢疫的小禮物現在變得非常活潑，在圈舍裡的草坪和木架間不停走動，甚至還時常扭著身體，與圈舍外的飼養員撒嬌互動。飼養員提到，每次將蘋果、胡蘿蔔和新鮮的竹子送過去後，牠就會立刻坐下，抱著竹子豪邁地啃起來，而牠的媽媽白雲則是安靜地在一旁抓癢。

▲在聖地亞哥動物園過生日的小禮物。

▲調皮的小禮物漸漸長大。

白雲和小禮物在美國都是以粗纖維餅乾和當地的竹子、竹筍為食，因此為了讓兩隻大熊貓盡快熟悉家鄉食材，飼養員鄒也採用循序漸進的餵養方式，將窩窩頭切小之後沾上蜂蜜，而蜂蜜的量則一天天減少，同時減少餅乾數量、增加窩窩頭數量，讓牠們慢慢習慣。

此外，白雲與小禮物個性恰巧相反，一個個性溫順，另一個則是急性子，飼養員提到，小禮物剛回來時很膽小，看到陌生人就跑，等到適應環境後，偶爾還會發脾氣，「牠如果吃飽了，看到我在圈舍外打掃衛生時，就會一直撞門、拉門，想要出來玩，有一次甚至還發脾氣，把糞便扔得滿屋都是，實在是好氣又好笑。」