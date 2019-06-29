ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

回國一個月「膽小→傲嬌」！6歲熊貓吃飽狂撞門：放我出乃玩～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲攜6歲兒前往老家！大熊猫「白雲」旅美22年　今回四川重啟新生活（圖／中新社）

▲急性子的小禮物。（圖／中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

大熊貓「白雲」在美國聖地亞哥動物園居住了22年，在今年5月時，帶著自己最小的6歲兒子「小禮物」一同回到四川家鄉。如今，母子倆經過了一個多月的隔離檢測，不僅身體健康，適應的狀況也非常好。來到陌生環境的小禮物，從膽小變傲嬌，吃飽飯後還會不停地撞門，似乎在向飼養員說，「放我出乃玩～」

27歲的白雲過去在美國生下了6個寶寶，由於當時熊貓正面臨滅絕的危機，因此大陸與美國動物園簽訂了10年的熊貓保育契約，希望能夠更加瞭解貓熊的行為，進而幫助牠們繁衍後代。而白雲居住在美國的這些年來，聖地亞哥動物園也成功幫牠繁殖並養育牠所生下的6隻寶寶。

請繼續往下閱讀...

▲回國一個月「膽小→傲嬌」！6歲熊貓吃飽狂撞門：放我出乃玩～（圖／中新社）

▲白雲個性溫順，回四川一個多月才慢慢適應。

隨後，除了小禮物之外，其他5隻小熊貓都先送回中國大熊貓保護研究中心，直到今年5月，白雲和小禮物才一同回到四川團圓。目前，母子倆已結束一個多月的隔離檢疫，對於四川的環境、食物和氣候都適應得非常好。

結束隔離檢疫的小禮物現在變得非常活潑，在圈舍裡的草坪和木架間不停走動，甚至還時常扭著身體，與圈舍外的飼養員撒嬌互動。飼養員提到，每次將蘋果、胡蘿蔔和新鮮的竹子送過去後，牠就會立刻坐下，抱著竹子豪邁地啃起來，而牠的媽媽白雲則是安靜地在一旁抓癢。

▲攜6歲兒前往老家！大熊猫「白雲」旅美22年　今回四川重啟新生活（圖／中新社）

▲在聖地亞哥動物園過生日的小禮物。

▲回國一個月「膽小→傲嬌」！6歲熊貓吃飽狂撞門：放我出乃玩～（圖／中新社）

▲調皮的小禮物漸漸長大。

白雲和小禮物在美國都是以粗纖維餅乾和當地的竹子、竹筍為食，因此為了讓兩隻大熊貓盡快熟悉家鄉食材，飼養員鄒也採用循序漸進的餵養方式，將窩窩頭切小之後沾上蜂蜜，而蜂蜜的量則一天天減少，同時減少餅乾數量、增加窩窩頭數量，讓牠們慢慢習慣。

此外，白雲與小禮物個性恰巧相反，一個個性溫順，另一個則是急性子，飼養員提到，小禮物剛回來時很膽小，看到陌生人就跑，等到適應環境後，偶爾還會發脾氣，「牠如果吃飽了，看到我在圈舍外打掃衛生時，就會一直撞門、拉門，想要出來玩，有一次甚至還發脾氣，把糞便扔得滿屋都是，實在是好氣又好笑。」

關鍵字： 熊貓四川小禮物白雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／烏龜給阿嬤養半個月…「超誇張暴肥」飼主傻眼：肉..

影／虎皮鸚鵡度假1個月變成「胖柚子」　嬤超擔心：怎..

等我滿20歲就來領養！米克斯仔仔低頭靠香肩「謝謝妳..

男主人裸上身「吸貓膜拜」　虎斑汪「小眼神」放大看…..

黃金鼠翹家逛大街　被抓包「傻眼石化」：妳怎麼在這？

錦鯉「精液大爆射」悶死384尾　業者說法有2個可能

撿汪當天就取名！媽說要送養「隔2星期還在」　藉口讓..

影／台中米克斯遭拖行！血染1公里「傷口磨焦」　戴項..

幼幼遭棄路邊「四肢佈滿黑色小洞」　她心疼收編：家裡..

影／等買晚餐？汪完美服貼「機車弧度」笑翻網　釣出飼..

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰..

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂..

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...

黃金鼠翹家逛大街被媽抓包 石化一分鐘：妳怎麼回來了

愛犬曬太陽...竟遭男子「連籠抱走」　女飼主PO影..

奶萌臘腸埋頭「幫被被按摩」　貓魂上身？自己卻先睡著

超萌喵星人「飛簷走壁」來撒嬌！強行撞擊後翻肚倒地攔..

最殘忍棄養！汪被鍊在鐵軌嚇傻　眼尖司機撞上前緊急煞..

泰國2海龜受困廢棄漁網險窒息 漁民持刀割繩急救成功..

汪睡覺像中邪！眼球快速轉動　媽看到嚇歪...網笑：..

秘魯漁民看到「鬼蝠魟」不撒網！原因是牠活著比死了珍..

聽到坐單車！尿布狗擔心被放鴿子　立馬叼「專屬坐墊」..

回國一個月「膽小→傲嬌」！6歲熊貓吃飽狂撞門：放我..

「那麼小隻好可憐」老闆娘說服先生收編貓　牠3年後變..

柴抓鏡子求朋友出來玩！網聽完「爸式碎碎唸」心酸：幫..

三花貓雨天滑落鐵皮棚！熱心男一個拉一個伸手救　結局..

極品美尻！柯基犬「蜜桃臀型」超誘人　網忍不住大喊：..

影／烏龜給阿嬤養半個月…「超誇張暴肥」飼主傻眼：肉..

到底有多累？棕熊暴闖民宅卻突然睏了　見警察破門還打..

流浪狗遭騎士「綑綁拖行」！沿路血痕達1公里　皮膚磨..

「黑暗水手」續航太平洋　讓明眼人感受不同眼界

參訪台積電18廠　蘇揆：以行動力協助南科產業展現拚..

政見會全文／郭台銘：我當總統帶大家到全世界搶錢、搶..

川普推特上喊話「想與金正恩在非軍事區見面」！　朝鮮..

小白花運動眾人穿白衣不畏烈日　高喊「反兒虐、反霸凌..

許富凱直播開拉鍊曬內褲！　下秒驚見「致命生物」嚇到..

長榮勞資簽訂團協前仍有變數？　交通部次長曝「8字玄..

史上最坑的超商麵包…他掰開夾心看到內餡傻眼　網笑翻..

求借電話卻「拐機」　詐欺鴛鴦9條通連累3子女沒上學

初選落敗將選到底？ 郭台銘辦公室：有心人士編劇本

寵物動物熱門新聞

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

虎皮到阿嬤家度假1個月變胖柚子

謝謝妳！米克斯低頭倚靠女主人香..

男裸上身埋頭吸貓　汪小眼神笑翻..

鼠寶翹家被抓包　被抓包傻眼石化

錦鯉精液爆射悶死384尾　原因..

媽說要送狗「隔2週還在」藉口超..

米克斯遭綁車拖行　皮膚磨焦慘死

幼幼遭棄路邊！四肢全被菸頭燙傷

等主人買晚餐！汪服貼「機車弧度..

柴見人秒翹耳卻不願外出　原因心..

認養9天被退！黑幼幼變得沒自信

不准打架！主人一手提一柴背影帥..

宋慧喬愛狗成痴　宋仲基卻超級怕..

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤養半個月　寵物龜誇張暴肥了

虎皮到阿嬤家度假1個月變胖柚子

謝謝妳！米克斯低頭倚靠女主人香..

男裸上身埋頭吸貓　汪小眼神笑翻..

鼠寶翹家被抓包　被抓包傻眼石化

錦鯉精液爆射悶死384尾　原因..

媽說要送狗「隔2週還在」藉口超..

米克斯遭綁車拖行　皮膚磨焦慘死

幼幼遭棄路邊！四肢全被菸頭燙傷

等主人買晚餐！汪服貼「機車弧度..

柴見人秒翹耳卻不願外出　原因心..

認養9天被退！黑幼幼變得沒自信

不准打架！主人一手提一柴背影帥..

宋慧喬愛狗成痴　宋仲基卻超級怕..

高壓水柱沖狗遭轟　騎士筆錄喊冤

最新影片

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

黃金鼠翹家逛大街被媽抓包 石化一分鐘：妳怎麼回來了

愛犬曬太陽...竟遭男子「連籠抱走」　女飼主PO影片淚求：把家人還我

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面