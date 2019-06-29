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秘魯漁民看到「鬼蝠魟」不撒網！原因是牠活著比死了珍貴

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▲▼鬼蝠魟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鬼蝠魟現今已被列為次級保育類動物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

位於亞熱帶海域的鬼蝠魟，因它的鰓被當作可以治療癌症、不孕的中藥材，一直遭受到大量非法的捕殺。雖然已經被證實為無效，鬼蝠魟的數量卻大為減少，甚至被國際自然保護聯盟（IUCN）列為次級保育類動物。如今祕魯地區設置觀光產業，以取代濫捕濫殺的舉動。

▲2隻鬼蝠魟遭到漁民捕獲，血淋淋躺在地上。（圖／梁姓網友授權提供）

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▲鬼蝠魟的鰓通常被認為是治療癌症、不孕症的中藥材。（圖／梁姓網友授權提供）

據英國《衛報》報導，如今34歲的秘魯海洋科學家克莉絲汀．福斯伯格（Kerstin Forsberg）領導當地地區，正在努力保護這些鬼蝠魟。她表示，「這個物種在我的國家真的被忽視了」，但是在祕魯西部太平洋沿海的索里托斯（Zorritos）村莊不再是這種情形。

8年來，福斯伯格建立了一個以生態為重點的漁民協會，鼓勵當地和外國遊客前來觀察，並嘗試和鬼蝠魟一起優游在大海中。「與之前相比，現在這裡的人們對鬼蝠魟感到興奮」，她說，漁民甚至會很高興地向同行提及解救魟魚的過程。

50歲的漁民克魯茲（Edgardo Cruz）從15歲開始就已經在這片海域上捕撈，他表示，曾經捕獲過一條重達1噸半的鬼蝠魟，甚至需要啟用一台起重機才能將它抬到岸邊。克魯茲強調，現在大家拿刀子都是為了要釋放被網子困住的魟魚，而不再是拿刀殺死它。

▲▼鬼蝠魟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲如今祕魯地區設置觀光活動，停止捕殺鬼蝠魟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

福斯伯格表示，鬼蝠魟是一種無法迅速繁殖的物種，如果捕殺過多的魟魚，將會導致物種瀕臨絕種。據統計，一隻死亡的鬼蝠魟的價值約在400到500美元（約新台幣12至15萬元）之間，然而一支擁有40年壽命的魟魚可以帶來超過100萬美元（約新台幣3千萬元）的觀光收入。

福斯伯格於2013年取得了祕魯政府的決議，使得在祕魯境內捕售或是食用鬼蝠魟都是違法的，她還嘗試通過教育使孩子從小培養海洋文化素質，進而將理念傳遞到整個家庭。如今在祕魯外海航行的船之上不再是捕捉鬼蝠魟的魚網，而是前來觀賞的遊客。

關鍵字： 鬼蝠魟秘魯

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