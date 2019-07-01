開門去倒垃圾...3喵站門口「超派監視」　媽笑：沒去隔壁吸貓啦

▲貓奴開門去倒垃圾被主子們超派監視。（圖／網友Vita Kuo授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

趕帶別隻貓的味道回來試試看！廣州市天河區一名飼主Vita Kuo日前分享自己被監視的爆笑經驗，這天她正要去倒垃圾，打開玄關的走出去，正要回來就發現，3位主子在門口排排站「超派監視」，眼睛直直盯著奴才的一舉一動，讓她看了當場哭笑不得的說，「沒有要去隔壁吸貓啦！」

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▲▼加菲貓泡芙天生有一張臭臉，其實內心是個小暖男。



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台灣外派大陸的台幹Vita Kuo家中飼養3隻貓，分別是5歲的加菲貓泡芙、4歲的米克斯地瓜以及3歲的Bibo，平常感情非常好，「平時我丟垃圾牠們都會走出門口逛大街，尤其是泡芙，很愛出來閒逛幾圈再回家，平時牠們是不會這樣排排站門口看我，剛好昨晚講電話拿著手機丟垃圾，才拍到這珍貴的照片。」

▲家裡的另外2隻米克斯都是撿回來的。



Vita Kuo笑說，隔壁鄰居有養一隻虎斑貓叫中秋，上次在鄰居家遇到就伸手摸了牠，「結果泡芙知道我在家門口，還沒開門就咆啕大叫，一回到家就先來聞味道了」，其實泡芙是天生臉臭，所以看起來永遠在生氣，但內心是個暖男，常常任憑另外2隻小的打鬧欺負。

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▲小貓撈回家的時候身體狀況很差。



Vita Kuo也提到，泡芙原本是同事飼養的貓咪，「那時候我跟同事一起住，陸續撿到地瓜和小BiBo，後來同事懷孕生寶寶回台灣，就把泡芙留下來跟另外2隻作伴」，而泡芙也擔任起大哥哥的角色，同時還會監督奴才有沒有偷偷到隔壁玩貓，每次去倒垃圾都會默默臭臉監督。

▲3隻胖橘長得頭好壯壯。



許多網友看到3隻貓咪在門口監視的逗趣舉動，紛紛留言笑說，「主子：這奴才不知道要去哪，來去盯著他，看看他是不是去找小三」、「奴才帶這麼大包出去一定是外面還有養別隻貓！」、「3隻的表情都好有戲」、「橘貓....全都是吃貨的」、「看得你心發寒XD」、「各種凶狠」。

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