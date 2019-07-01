騎到一半竄出猛虎！騎士狂催油門「25秒崩潰逃」　網調侃：摩托車哪牌？

▲老虎緊追在機車後方，被後方乘客錄下身影。（圖／翻攝自FB／FAWPS）



國際中心／綜合報導

印度喀拉拉邦有2名騎士行經慕善加野生動物保護區林間，後方竟突然出現一頭大老虎追趕他們，嚇得兩人催緊油門，加速逃跑，花了25秒左右才擺脫虎口。該段驚險影片事後被PO網，有人質疑保護區管理問題，也不少人直呼「超恐怖」。

A Tiger is seen chasing a bike in Muthanga Wildlife Safari in Wayanad in Kerala. Is this how the Tiger Parks are managed in India? 請繼續往下閱讀... Forests and Wildlife Protection Society - FAWPS 發佈於 2019年6月29日 星期六

據印度媒體報導，慕善加野生動物保護區（Muthanga Wildlife Sanctuary）建於1973年，位於印度北喀拉拉邦，共有200多頭老虎棲息，也是觀賞也生向群的絕佳勝地。不過日前卻有2人騎摩托車路過林間時，後方忽然出現一頭老虎，疑似對騎士感興趣而不斷追趕，嚇得他們催緊油門，約25秒後才擺脫虎口。

▲老虎。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



事後由後座乘客拍下的影片曝光，只見老虎身軀矯健，持續跟在摩托車後，鏡頭隨著路程顛簸不斷搖晃，可看出事態緊急程度，還伴隨著騎士「喔喔喔」的喊叫聲，好在最終老虎身影隱入林內。

該段畫面也被森林及野生動物保會協會（FAWPS）分享，並痛斥公園管理方式不當，導致過路人被追趕，不過有網友認為這並不是老虎的錯，還有網友表示，影片拍攝者正是森林管理員，當時正好在尋找保護區內的老虎。雖然無人傷亡，但該段影片也讓網友們紛紛直呼「超恐怖」、「第一次看到老虎追車」、「摩托車哪牌？」、「跪求摩托車哪裡買」。