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早餐店貓咪太肥美脫口喊出胖子！　她下秒見血笑嘆：現世報啊

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▲▼早餐店貓咪太肥美脫口喊出胖子！　她下秒見血笑嘆：現世報啊。（圖／有點毛毛的／網友Meichen Lin提供）

▲喵：叫朕胖子還敢亂摸？欠揍逆？？（圖／有點毛毛的／網友Meichen Lin提供，下同）

寵物小組／綜合報導

對朕無理是欠揍逆？日前一名網友分享自身的爆笑經驗，這天她去買早餐遇到店裡的店貓，看到牠肥美的身材不小心脫口喊出「胖子」，沒想到下秒就被賞了2拳，事後她拍下傷口照PO文笑嘆，「現世報來了！」

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▲▼早餐店貓咪太肥美脫口喊出胖子！　她下秒見血笑嘆：現世報啊。（圖／有點毛毛的／網友Meichen Lin提供）

▲網友脫口說出胖子馬上被抓流血。

網友Meichen Lin‎日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文寫道，「早餐店的豹貓，我叫牠胖子，然後我就...現世報來的特別快」，只見畫面中，一隻虎斑花紋的貓咪躺在地板上翻肚，原PO說完話，把手伸過去想摸摸肥嫩的水桶腰，結果被主子出拳狂揍，速度快到剩殘影，手上莫名多了兩道見血的傷口。

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▲▼早餐店貓咪太肥美脫口喊出胖子！　她下秒見血笑嘆：現世報啊。（圖／有點毛毛的／網友Meichen Lin提供）

▲網友手錶中的貓咪。

許多網友看完紛紛留言笑說，「其實牠是注意到你手錶錶面的喵喵」、「 現世報就是來的特別快～」、「喵：你才胖子，你全家都胖子」、「記得消毒抹藥喔」、「胖子真的不要亂叫」、「第一張圖就看得出牠抓傷你的動作非常迅速」、「哪來的膽子惹喵皇XD」、「主子聽到關鍵字立刻反擊」。

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關鍵字： 早餐店胖子現世報傷口

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