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熱浪襲捲！德國牧羊犬獨留45°C車內喘氣半小時　夫妻爽逛超市

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▲▼德國牧羊犬。（圖／取自Pixabay）

▲德國牧羊犬動作敏婕，卻單獨被飼主關在車內。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

熱浪襲捲歐洲，各國高溫創下新紀錄，然而，英國一對夫妻日前卻把德國牧羊犬留在攝氏45度的汽車中，自己跑去逛超市吹冷氣半小時。幸好有路人即時察覺不對勁，一直在窗邊觀察狀況直到飼主出現，雖然毛小孩熱到氣喘吁吁但並沒有大礙。

《太陽報》報導，這起事件發生在德文郡北部拜德福德（Bideford）一家特易購（Tesco）連鎖超市外面，當時室外溫度攝氏28度，由於汽車曝曬在太陽下，車內溫度可能突破攝氏45度。令人驚訝的是，一隻德國牧羊犬待在車內，飼主卻消失蹤影。

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有其他消費者注意到狀況，先提醒該家超市進行廣播，敦促飼主盡快回到車內；不過此舉卻遭超市人員拒絕，企業擔心會打擾顧客。路人只好待在車邊注意狀況，試圖救出動物的同時，一對夫妻終於現身。

一名女子費伊（Julie Fay）在臉書發布車輛相片並氣憤寫道，別把狗留在高溫下的車內，「現在很熱吧？想像看看，穿著皮草大衣，把自己關進車內，聽起來有趣嗎？當你是德國牧羊犬並且等待自私的主人時，就不那麼有趣了。」

事實上，根據2006年《動物福利法案》（Animal Welfare Act），把狗放在充滿熱氣的車內可能視為刑事犯罪。英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）則鼓勵路人可以拍照、撥打999，必要時刻應救出動物。

許多網友除了抨擊這對夫妻根本不該養寵物，也把苗頭對準涉事超市，「有動物在受苦，什麼都沒做的特易購應該感到羞恥」、「超市不公告消息？他們要依法行事阿」。

關鍵字： 熱浪汽車德國牧羊犬特易購

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