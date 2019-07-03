漁夫捕獲「猙獰裂嘴+內臟全露」無牙怪！網歪樓：像我前任的母親...

▲這隻神奇生物外型嚇人，皮膚大多呈現透明。（圖／翻攝自Facebook／Trapman Bermagui）

國際中心／綜合報導

海底世界存在著許多外表稀奇的生物！來自澳洲的漁夫伯馬吉（Trapman Bermagui），日前在臉書上發布一張照片引來網友熱議，但因為這隻「怪物」外型過度詭異，讓所有網友紛紛想歪，更有人留言搞笑說，「這超像我前任女友的母親...」。

據《每日郵報》報導，這隻超稀奇怪魚是由俄羅斯一名漁夫費多茲夫（Roman Fedortsov）意外捕捉，只見圖中這隻魚的皮膚前半部為透明、後半部則為黑色、體型古怪、臉部更呈現張大嘴巴卻看似一顆牙齒都沒有的猙獰表情。這稀奇的魚類讓看過海洋所有千奇百怪的伯馬吉忍不住轉發並寫道，「我不知道牠是甚麼，有人知道嗎？」

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沒想到這外表讓許多網友想歪，根本沒幾個人認真回答伯馬吉的問題，大家紛紛留言笑說，「這沒有疑問的是我狂歡一整晚過後的臉」、「呃...這超像我前任女友的母親」、「確定牠有身體嗎？我看不到」、「看起來像我妹妹」、「基因突變的福島怪魚」、「這長相真的令人毛骨悚然」。

據報導，這隻長相奇特的怪魚其實名為「獨樹鬚魚」（Ghostly Seadevil），牠屬於深海魚類，棲息深度可達2250公尺，成熟雌魚體圓形，頭部及身體具有刺，口中有許多細牙齒，體長可達15.9公分，屬肉食性，而牠因為缺乏色素沉澱，所以身體內器官才會如此清晰可見。