歡迎回來！面罩喵門口萌臉折手手　屋主問號：我沒養貓啊..

▲日本一名推主發現家裡出現一隻陌生貓咪。（圖／翻攝自Twitter:furueifighter91，下同）

寵物小組／綜合報導

家裡莫名就被借住了！日本一名推主最近分享一組逗趣的照片，這天他走到客廳看見一隻黑白貓迎面來迎接，一臉老神在在的趴在門口，折手手準備閉目養神，畫面非常可愛，但也讓他哭笑不得的直呼，「可是我家沒有養貓啊...你到底是哪位？」

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▲喵：啊～你回來啦。



推特用戶furueifighter91在6月28日貼出這組照片，畫面中，一隻臉上有著面罩花紋的貓咪站在門邊，看到有人靠近表情淡定，用眼神掃視一番，突然熟門熟路的走到角落，趴下來折手手休息，彷彿是來迎接屋主的樣子，「你來了啊～」，要走之前還不客氣地磨了幾下爪子才離開，直接把房子當自己家。

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▲貓咪完全不怕人，直接折手手趴下休息。



許多網友紛紛被貓咪大剌剌的態度給笑翻，留言打趣的說，「不知道的人還以為貓咪才是屋主」、「貓咪完全不怕人耶」、「這畫面好像貓咪家被屋主亂闖（誤）」、「喵：你沒有養貓？很好！那你現在有養了」、「鄉下都這樣，很常有親人的貓會跑進來」。