ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

歡迎回來！面罩喵門口萌臉折手手　屋主問號：我沒養貓啊..

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼歡迎回來！面罩喵門口萌臉折手手　屋主問號：我沒養貓啊..。（圖／翻攝自Twitter:furueifighter91）

▲日本一名推主發現家裡出現一隻陌生貓咪。（圖／翻攝自Twitter:furueifighter91，下同）

寵物小組／綜合報導

家裡莫名就被借住了！日本一名推主最近分享一組逗趣的照片，這天他走到客廳看見一隻黑白貓迎面來迎接，一臉老神在在的趴在門口，折手手準備閉目養神，畫面非常可愛，但也讓他哭笑不得的直呼，「可是我家沒有養貓啊...你到底是哪位？」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲▼歡迎回來！面罩喵門口萌臉折手手　屋主問號：我沒養貓啊..。（圖／翻攝自Twitter:furueifighter91）

▲喵：啊～你回來啦。

推特用戶furueifighter91在6月28日貼出這組照片，畫面中，一隻臉上有著面罩花紋的貓咪站在門邊，看到有人靠近表情淡定，用眼神掃視一番，突然熟門熟路的走到角落，趴下來折手手休息，彷彿是來迎接屋主的樣子，「你來了啊～」，要走之前還不客氣地磨了幾下爪子才離開，直接把房子當自己家。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼歡迎回來！面罩喵門口萌臉折手手　屋主問號：我沒養貓啊..。（圖／翻攝自Twitter:furueifighter91）

▲貓咪完全不怕人，直接折手手趴下休息。

許多網友紛紛被貓咪大剌剌的態度給笑翻，留言打趣的說，「不知道的人還以為貓咪才是屋主」、「貓咪完全不怕人耶」、「這畫面好像貓咪家被屋主亂闖（誤）」、「喵：你沒有養貓？很好！那你現在有養了」、「鄉下都這樣，很常有親人的貓會跑進來」。

關鍵字： 貓咪迎接門口陌生折手

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／一進狗公園「全部人跑光」！比特獨坐草皮傻笑　媽..

影／騎到一半竄出猛虎！騎士狂催油門「25秒崩潰逃」..

散步沿路「進鄰居家巡視」　媽叫半天不出來崩潰：取錯..

哈士奇咬死200隻雞遭逮　養雞戶欲哭：牠還對我搖尾..

影／虎皮鸚鵡度假1個月變成「胖柚子」　嬤超擔心：怎..

除蟲太舒爽...浪浪隔天帶朋友來　愛媽：露齒笑就沒..

「鱷魚貴賓」要找家！尖嘴暴牙超撒嬌　半月後「變美了..

才開炸雞！4「壯碩背影」衝來緊盯　1隻默默搶搖滾區

蚊子想吸血...隔著最遙遠距離　長吸管「魔性亂扭」..

影／家政柴撿垃圾「精準丟進洞」　無奈抬頭：什麼事情..

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM..

超萌喵星人「飛簷走壁」來撒嬌！強行撞擊後翻肚倒地攔..

海龜「專業碰瓷」偷撞教練還裝暈 水中明星...見鏡..

幼柴爬樓梯「尾巴頂地」突定格 飼主近看笑瘋：原來..

貓貓也瘋減肥！勤練「仰臥起坐」　動作超標準...追..

又來了！汪汪聽到洗澡一臉冏 厭世躲到洗手台下：我..

太胖！鬥牛犬想抓癢被肥肉卡住 瘋狂自轉心好累.....

同伴過世浪汪守護輕舔遺體 愛媽嘆：才3個月大的孩子

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳..

主人親餵！挑嘴二哈臭臉吃麵包 嚼2下秒吐掉...網..

漁夫捕獲「猙獰裂嘴+內臟全露」無牙怪！網歪樓：像我..

9歲緝毒犬歐弟「高齡退休」　澎湖花火節歡呼聲中交棒

眼神確認附近沒人！萌貴賓展「隱藏技」1秒越獄　網驚..

欺負腿短的？　長腿蒼鷺「1天2次」闖動物園搶企鵝食..

歡迎回來！面罩喵門口萌臉折手手　屋主問號：我沒養貓..

大熱天兜風去！　卡打掐阿嬤「把傘讓給毛孩」背影暖哭..

貓魂附身！貪吃汪見「肥美大魚」秒燦笑　網萌翻：吃可..

柴除大隊上工！沙發遭毒牙咬成稀巴爛　兇手賣萌得意：..

媽為何這麼疼牠？迎接新貓4守則　這2禁忌…千萬母湯..

影／家政柴撿垃圾「精準丟進洞」　無奈抬頭：什麼事情..

廖文強宣布演唱會開賣！　緊急「調身體、練歌」

洪慈庸拚連任「不靠利益綁椿」　楊瓊瓔：做好份內工作

川普推特自豪國慶煙火「規模史上最大」　IS嗆攻擊

美洲盃／梅西五度參戰今無緣決賽　13年來4次世界盃..

高雄新開百貨搶市　5層樓書牆、單人威士忌酒吧是賣點

評／給做事的人多一些肯定　讓實價登錄往對的方向邁進

中職／桃猿經營有目共睹　吳德威：不捨劉家離開

「胃內肉毒桿菌注射」減重5月　大嬸狠甩肉24公斤

富邦投顧董事長：川習會未造成實質變化　下半年電子產..

23歲小模20天內連殺3歲及1歲女兒　「賣淫被干擾..

寵物動物熱門新聞

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

哈士奇咬死200隻雞　遭逮搖尾..

虎皮到阿嬤家度假1個月變胖柚子

才幫驅蟲...浪浪隔天就帶朋友..

鱷魚貴賓要找家！尖嘴暴牙超撒嬌

才開炸雞　4「壯背影」衝來緊盯

蚊子想吸血...長吸管「魔性亂..

柴柴撿垃圾精準丟進洞：你們只會..

以為媽去玩貓　3喵門口超派逼視

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

主人已搬走　甜笑拉拉獨守廢棄工..

遭棄雪橇犬全身病　正妹收編變超..

讀者迴響

熱門新聞

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽..

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

媽叫半天不出來　村長汪去鄰居家..

哈士奇咬死200隻雞　遭逮搖尾..

虎皮到阿嬤家度假1個月變胖柚子

才幫驅蟲...浪浪隔天就帶朋友..

鱷魚貴賓要找家！尖嘴暴牙超撒嬌

才開炸雞　4「壯背影」衝來緊盯

蚊子想吸血...長吸管「魔性亂..

柴柴撿垃圾精準丟進洞：你們只會..

以為媽去玩貓　3喵門口超派逼視

小黃微笑躺水漂浮　他崩潰吶喊N..

主人已搬走　甜笑拉拉獨守廢棄工..

遭棄雪橇犬全身病　正妹收編變超..

可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」

最新影片

更多

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

超萌喵星人「飛簷走壁」來撒嬌！強行撞擊後翻肚倒地攔人：摸我~

海龜「專業碰瓷」偷撞教練還裝暈 水中明星...見鏡頭賣萌：快拍我

幼柴爬樓梯「尾巴頂地」突定格 飼主近看笑瘋：原來沒電惹XD

貓貓也瘋減肥！勤練「仰臥起坐」　動作超標準...追求堅硬腹肌XD

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面