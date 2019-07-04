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漆黑林道竄出台灣黒熊！領路百米消失　員警：嚇到牠也嚇到我

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記者王兆麟／花蓮報導

花蓮卓溪鄉清水檢查哨警員包錫安，日前晚間開車在距離部落約300公尺的清水林道途中，一頭台灣黑熊竟從林道旁邊竄出一直往前跑，包錫安說，黑暗中在車燈照射下格外清楚，「黑熊大約跑了百米」，隨後衝入路邊消失在草叢中，珍貴難得的過程全都被車上行車記錄器拍下。

▲▼花蓮卓溪鄉清水檢查哨警員包錫安，晚間開車在清水林道途中，一頭台灣黑熊竟從林道旁邊竄出一直往前跑，珍貴難得的過程全都被車上行車記錄器拍下。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮卓溪鄉清水檢查哨警員包錫安，晚間開車在清水林道途中，一頭台灣黑熊竟從林道旁邊竄出一直往前跑，珍貴難得的過程全都被車上行車記錄器拍下。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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▲▼花蓮卓溪鄉清水檢查哨警員包錫安，晚間開車在清水林道途中，一頭台灣黑熊竟從林道旁邊竄出一直往前跑，珍貴難得的過程全都被車上行車記錄器拍下。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

6月29日大概是晚上約9點半左右，包錫安仍難掩興奮緊張的說，當時他開車離開部落，返回約3公里外的清水檢查哨，就在離開部落才300公尺的清水林道上，突然看到一頭台灣黑熊從路的左邊竄出跑到林道上，在我車前狂奔，大約跑了100米才竄入草叢消失。推測黑熊剛好在路邊覓食或活動，突然驚覺燈光和車聲，才會突然驚慌奔跑。

▲▼花蓮卓溪鄉清水檢查哨警員包錫安，晚間開車在清水林道途中，一頭台灣黑熊竟從林道旁邊竄出一直往前跑，珍貴難得的過程全都被車上行車記錄器拍下。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

黑熊狂跑約百米後，竄入路左側再度隱沒草叢內。

包錫安受訪4日表示，黑熊體型不小，站起來可能超過160公分，應該是成年的黑熊。當時這頭大黑熊應該也被驚嚇到，他趕快開車離開返回檢查哨。他說，至少和熊要保持20公尺以上的「安全距離」，熊才不會覺得被威脅到。

包錫安說，他高中時去溯溪第一次見到熊，這是第二次，其實熊也怕人。事後他先告訴村長廣為通報族人小心，也向台灣黑熊保育協會通報。

清水部落為布農族聚居處，布農族看待黑熊所抱持態度是敬畏和禁忌；台灣黑熊其實很怕人，通常會避開有人的地方，這一次可能是覓食被發現。

花蓮縣林區管理處副處長李政賢受訪說，清水山區原本就是台灣黑熊的棲息地，族群活動頻繁；民眾上山巧遇應小心自身安全，不要故意製造太大的動作或聲響，尤其希望大家遵守無痕山林概念，勿將食物留置山區，減少人與熊的衝突。

關鍵字： 漆黑清水林道竄出黒熊領路百米消失休假員警包鍚安行車記錄器

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