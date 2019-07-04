315萬買隻貓！仙氣貓「深邃藍眼+完美臉型」超吸晴 　主人：看起來都在笑

▲價值70萬人民幣的辛巴。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

大陸中心／綜合報導

四川省成都市有人花了70萬人民幣（約新台幣315萬元）的天價買下一隻貓，刷新了大陸英國短毛貓交易價。這隻2歲零2個月「超仙氣美貓」擁有一雙深邃的寶藍色貓眼、圓鼓鼓近乎完美的臉型、一身雍容華貴的貓毛，簡直就是貓中王子。超吸晴「貓照」一經曝光，網友驚呼「本來覺得很貴，但看了貓覺得好值」！

王子貓叫做辛巴（simba），原先的主人是在上海定居的Eric。Eric透露，2017年從俄羅斯買下這只貓，當時通過某社交平台聯繫到俄羅斯買家，「這只貓的基因比較穩定，臉版（臉型）是現在比較流行的甜美型，貓的體型也比較緊湊。」

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辛巴不僅長相高貴，血統也超級不凡。Eric提供的WCF血統證書顯示，「貓咪的繁育者是在俄羅斯居住的伊蓮娜，領養人是Eric，出生日期是2017年4月24日，顏色是金漸層重點色。」證書上還對辛巴祖上四代（一直到曾曾曾祖父母）都有記錄。

▲辛巴是一隻2歲零2個月金漸層重點色英國短毛貓。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

在成都定居的許文正經營著一間貓舍，去年意外看到了辛巴，「我們內行人，看一眼就知道很漂亮，辛巴跟其他的貓都不一樣。」她覺得辛巴各方面都靚到爆，「顏色不算很少見，但臉型是第一位的，下半邊臉有特別的弧度，看起來就像在笑一樣。」

除了長相好看，許文覺得辛巴穩定的基因也很吸引自己，「辛巴的後代都很穩定很像牠，說明辛巴公貓的基因很強大。」她認為，就憑這兩點辛巴完全值70萬人民幣。

Eric6月28日親自將貓送往成都，交給了許文夫妻。許文的老公坦言，70萬人民幣的交易價比過去所有買來的貓咪總價都要高，「現在的人都在說幸福感，當時我就是感覺到幸福，這是錢買不來的。」

▼辛巴血統高貴。（圖／翻攝自《紅星新聞》）