直擊／奧萬大「蛇吞蛇」珍貴畫面　保育類「羽鳥氏帶紋赤蛇」大獲全勝

▲奧萬大志工進行每月例行鳥類調查時，意外發現羽鳥氏帶紋赤蛇正在進食，對象是體型小牠一號的鐵線蛇 。（圖／奧萬大國家森林遊樂區提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣奧萬大國家森林遊樂區生態豐富，日前奧萬大志工隊進行每個月例行鳥類調查時，意外捕捉到「蛇吞蛇」的珍貴影像，含有劇毒的稀有保育類「羽鳥氏帶紋赤蛇」，正在進行晚餐，將體型小牠一號的鐵線蛇生吞，儘管鐵線蛇身軀勾纏著樹枝抵抗，最後仍不敵慘遭吞噬。

南投林管處指出，由於奧萬大生態資源豐富，擁有眾多鳥類棲生，因此成為著名賞鳥景點，常吸引國際鳥友前來。為了解確認園區鳥類狀況，奧萬大志工都會進行每月一次的鳥類例行調查，6月26日意外目擊這場大自然物競天擇的珍貴畫面。

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▲羽鳥氏帶紋赤蛇終於把鐵線蛇整條吞進肚中，歷時約4分鐘。

奧萬大園區表示，珍貴罕見的「羽鳥氏帶紋赤蛇」為第二級保育類，數量相當稀少，毒液含有強烈的神經毒素，具致命性，喜夜間出沒，侵略性不強因此只有極少數的記載有出現過攻擊行為。

此次發現的羽鳥氏帶紋赤蛇，體型約8、90公分，被志工發現時牠正忙著體型整個小牠一號、約40公分的鐵線蛇一段一段地拉進口中，儘管鐵線蛇不斷掙扎，用身軀勾纏著樹枝，終究在體型差異下不敵，成為羽鳥氏帶紋赤蛇的豐富晚餐，影片長度約4分鐘。

園區說，羽鳥氏帶紋赤蛇這次的進食，應可讓牠飽餐數個星期都不用再吃東西；影片在奧萬大臉書粉絲團PO出，許多民眾留言表示，雖然知道這是弱肉強食，但看了影片之後還是覺得殘忍，園區則說，儘管如此，但這就是所謂的物競天擇，也是大自然所以生生不息的原因，請民眾以平常心看待。