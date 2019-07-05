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文化國小校犬小白襪畢業了！　全體師生辦追思會獻花謝謝祂

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▲▼文化國小校犬小白襪畢業了！　全體師生辦追思會獻花謝謝牠。（圖／新北市動保處提供）

▲校犬小白襪已經畢業去當小天使了。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

校犬也是學校中重要的一份子。新北淡水區文化國小的8歲校犬小白襪曾長出惡性腫瘤，切除後重新回到校園中，但在6月初疑因腫瘤復發，畢業去當小天使，讓全校師生十分不捨。學校也在小白襪頭七當天舉行追思會，獻花感謝牠一直以來的陪伴。

▲▼文化國小校犬小白襪畢業了！　全體師生辦追思會獻花謝謝牠。（圖／新北市動保處提供）

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▲文化國小國體師生在朝會共聚懷念小白襪。

小白襪與文化國小的淵源始自於多年前，某次牠流浪到校園就再也沒離開，校方發現牠個性溫馴可愛，與學生有良好互動，便未曾驅趕。106年新北市開始推動校園犬活動，小白襪自然成為活動一員，動保處也協助進行健康檢查、疾病治療、疫苗注射等，讓牠能開心健康地和小朋友們在校園裡頭奔跑。

▲▼文化國小校犬小白襪畢業了！　全體師生辦追思會獻花謝謝牠。（圖／新北市動保處提供）

▲學生們獻花道別。

校方在今年2月發現小白襪身上發現一個腫塊，2月25日送到動保處進行切除手術，同時做病理切片檢查，確診為惡性周邊神經鞘腫瘤，雖已切除，但在6月份疑因腫瘤復發死亡，讓文化國小全體師生非常惋惜與不捨，動保處也失去這位多年校園犬夥伴。

▲▼文化國小校犬小白襪畢業了！　全體師生辦追思會獻花謝謝牠。（圖／新北市動保處提供）

▲校園追思獻花場地。

動保處毛寶貝醫療中心獸醫師謝侑達表示，現今犬隻腫瘤發生率不亞於人，小白襪發生惡性周邊神經鞘腫瘤，治療以外科切除為主但完全切除不易，需仰賴早期發現早期治療，因毛寶貝們不會說話，飼主們必須利用幫牠們洗澡時，做全身觸摸按壓檢查，發現體表不明腫塊，就要趕緊找獸醫師檢查治療。

▲▼文化國小校犬小白襪畢業了！　全體師生辦追思會獻花謝謝牠。（圖／新北市動保處提供）

▲小白襪常和大家玩耍的地方也掛上大字報。

農業局長李玟表示，校園犬在新北市推行數年，擔負起校園生命教育的主角，也是生命教育最佳題材。小白襪是一隻混種獵犬，天生就具有活潑開朗個性，牠的溫馴與對人信任，讓文化國小全體師生都非常愛牠，今天因腫瘤疾病帶走了牠，但小白襪會一直留存在老師與小朋友記憶裡，感謝牠參與新北市校園犬行列，讓師生在學習過程中留下美好的回憶。

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關鍵字： 校犬小白襪腫瘤追思會文化國小認養

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