澳洲無尾熊也有「勞基法保障」　每天見客最多10人　

▲無尾熊一天要睡20個小時。（圖／達志影像／美聯社）

生活中心／綜合報導

南投縣長林明溱日前率團訪問澳洲昆士蘭伊普斯威奇市（City of Ipswich），應邀參訪當地的國寶級動物無尾熊保育園區，隨行的團員們紛紛和無尾熊近距離互動拍照。不過當地政府有一項可愛又貼心的規定，為避免無尾熊太過勞累，每天最多只能和10個人互動；團員們開玩笑說，這點無尾熊好像人類，受到勞基法保護，工時不能太長。

根據《自由時報》報導，伊普斯威奇市於2016年和南投縣政府締結為姊妹市，該市市長皮撒塞爾（Paul Pisasale）曾多次來南投訪問，而南投縣長林明溱率團於今年6月下旬回訪。

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▲無尾熊身長約70到80公分。(圖／達志影像／美聯社)

其中一個行程是到當地無尾熊保育園區參訪，能和澳洲國寶級動物無尾熊近距離接觸讓團員們很興奮。不過市政府考量無尾熊一天要睡20個小時，因此規定剩下4個小時清醒的時間，最多只能和10個人互動。

根據《維基百科》，無尾熊是澳洲特有種，而且只分布在東部昆士蘭省、新南威爾斯和維多利亞地區低海拔、不密集的桉樹（尤加利葉）林中。無尾熊靠著攝取尤加利葉中的水分就已經足夠，所以平常很少喝水，其英文名稱Koala源自澳洲原住民的方言（達拉格族和歐拉族的達拉格語「gula」），意思就是「不喝水」。