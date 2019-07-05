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2馬爾濟斯蓬頭垢面如抹布！　罹患白內障遭棄排溝旁直發抖

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▲馬爾濟斯被養成「抹布狗」最後還慘遭遺棄。（影／粉絲專頁「徐文良（徐園長護生園）」授權）

寵物小組／綜合報導

知名動物救援人士徐文良日前接獲民眾通報有2隻「抹布狗狗」，前往現場發現是2隻馬爾濟斯遭丟棄在草堆中，小小的身體躲在路邊顫抖著，若不是通報人帶路，根本無法注意到這兩個小可憐。徐文良將狗狗們抱起，看著牠們無辜的眼神痛心表示，「對不起，你們不該這樣被糟蹋。」

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▲▼馬爾濟斯被養成「抹布狗」最後還慘遭遺棄。（圖／翻攝自粉絲專頁「徐文良（徐園長護生園）」）

▲狗狗們待在不起眼的草叢、排水溝旁。

從影片中可以看到，其中一隻馬爾濟斯窩在路邊草叢，另一隻則是待在排水溝旁險象環生。牠們被不當飼養成「抹布狗」，只見兩隻狗毛髮稀疏、指甲又彎又長、大小便全附著在身上成了厚厚一層，難聞的氣味圍繞著牠們。令人更痛心的是，牠們不但不能醒走，也因白內障的關係，根本就看不清自己待在甚麼環境裡，更不曉得自己像是垃圾一樣被丟棄。

▲▼馬爾濟斯被養成「抹布狗」最後還慘遭遺棄。（圖／翻攝自粉絲專頁「徐文良（徐園長護生園）」）

▲▼徐大哥前往救援兩隻遭棄的馬爾濟斯。

▲▼馬爾濟斯被養成「抹布狗」最後還慘遭遺棄。（圖／翻攝自粉絲專頁「徐文良（徐園長護生園）」）

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所幸有好心民眾發現2隻狗狗的處境，加上徐文良先生出手救援，才讓2隻馬爾濟斯有好好被善待的機會。徐文良見小狗們受到如此的待遇，心疼地表示，「對不起！妳們應該要像別人家疼惜的寶貝一樣，快快樂樂，而不是被糟蹋成這副模樣。生命都該好好被善待，以後你們不會再受苦了。」

▼更多精彩影音。

 

關鍵字： 馬爾濟斯救援.繁殖場遺棄徐文良（徐園長護生園）徐文良

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