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長白山白狐住哨所當最萌「軍犬」！　報餵食之恩陪站崗保衛家園

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▲▼白狐陪士兵一起站哨守護家園。（圖／翻攝自微搏《軍報記者》）

▲白狐陪士兵一起站哨守護。（圖／翻攝自微搏《軍報記者》）

寵物小組／綜合報導

大陸東北地區的「天池哨所」不僅是海拔最高的哨所，連「軍犬」都跟別人不一樣！哨所旁時常有隻通體雪白的白狐來報到，在哨兵的餵養之下，白狐也漸漸地把哨所當成家，陪著士兵們一起堅守邊防。

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▲▼白狐陪士兵一起站哨守護家園。（圖／翻攝自微搏《軍報記者》）

▲白狐與士兵。（圖／翻攝自微搏《軍報記者》）

天池哨所位在大陸長白山主峰海拔2600米左右，居住在哨所的士兵條件艱辛，與風雪同行、與寂寞相守保護邊防。然而，除了士兵在這裡站崗執勤之外，還有一隻白狐常年堅守崗位值勤。2014年年初，山頂狂風肆虐，白狐被風吹得只能躲在洞裡，幾乎無法覓食，直到牠遇見天池哨所的士兵們。

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▲▼白狐陪士兵一起站哨守護家園。（圖／翻攝自微搏《軍報記者》）

▲白狐遇風雪會躲在山洞裡。

白狐面對人類十分有警戒心，即便食物送到眼前，牠也不敢立刻將食物咬走，直到人離開才願意開口吃東西。在士兵一次又 一次的餵食之下，白狐似乎知道哨所有東西吃，因此漸漸降低對人的防衛心，與哨所士兵們融洽地相處。同時牠也放棄原本的棲息地，開始在哨所周圍遊蕩，當夜晚來臨時就住進天池哨所，成為名符其實的最萌「軍犬」。

▲▼白狐陪士兵一起站哨守護家園。（圖／翻攝自微搏《軍報記者》）

▲白狐在哨所附近活動。

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關鍵字： 白狐長白山天池哨所

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