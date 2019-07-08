台東海祭…撿到5公尺新鮮「地震魚」！　部落振奮：祖靈賜大禮

▲台東海祭撿到5公尺「地震魚」！部落振奮：祖靈賜大禮。（圖／東森新聞，下同）



地方中心／台東報導

台東卑南鄉莿桐部落阿美族人近日舉辦海祭，族人6日在杉原海灣附近海灘拾獲一尾「地震魚」（皇帶魚），長度約5公尺、重約20公斤，有民眾擔心跟近日頻繁地震有關，部落族人則大讚「加菜」，因為這條魚要8名成年族人一字排開，才能展開魚體，可謂為豐年祭前的大禮。

阿美族人今年有意外收穫，莿桐部落主席蔡文勝說，地震魚本來是兩條的、一對的，最後只抓到這條，「我一生中也是第一次看到、第一次抓到。」地震魚大大的眼睛、身軀扁平細長、沒有麟片，要8個人才能完整展開魚體，他直呼也很擔心地震魚之說是真是假，但族人認為，海祭第一次捕撈到，是祖靈賜予的珍貴的禮物。

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阿美族是台灣本島少數擅長海洋魚撈的原住民族，因相信祖先是渡海而來，崇拜海神，每年豐年祭前都會舉辦海祭（又稱捕魚祭），希望能年年捕獲豐富魚蝦，並感謝海神及祖先庇佑，其中港口部落的最大禁忌是不准婦女參加，相傳會使村民出海捉不到魚。

海祭6日當天中午，2名旅外青年返鄉參加海祭，在杉原海灣附近撿拾三角螺、射魚、釣魚等，赫然發現2條地震魚在岸邊現蹤，大夥兒趕緊賣力捕撈，結果只抓到一尾，因魚體還新鮮，隨即帶回部落送給長老們，

事實上，台灣包括宜蘭、花蓮、台東、屏東都曾經捕獲過地震魚，這次在杉原海水域場附近捕撈到，目前沒有任何證據證明，地震魚出現和地震發生有關。