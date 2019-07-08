台師大UBA女星涉虐狗「當籃球打」　坦承心情不好才動手...已被禁賽

記者孫于珊／台北報導

台北市動物保護處4日受理一起動物虐待傷害案件，李姓飼主的愛犬──愛寶（Kiwi）疑似遭朱姓友人台師大UBA女球員於住家社區中庭摔踢，造成犬隻腦震盪以及腹腔出血，至今仍住院治療中，動保處正積極調查。

▲李姓女飼主的愛犬Kiwi疑遭朱姓友人於住家社區中庭摔踢。（圖／翻攝自《Dcard》）

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動保處表示，他們於飼主主動報案後獲悉，當下即請飼主於前來說明案情，飼主表示，因朱姓友人多次邀請愛犬至住處作客，因此在她上夜班前，將Kiwi交由朱女照顧，並約定於下班後將Kiwi帶回。不料愛犬回家後精神狀況不佳，且頭部腳部有多處傷口，便急忙將牠送醫，發現Kiwi有站立不穩，無法縮瞳等腦部受損症狀，也出現腹腔出血、肝指數飆升、頸部另有疑似咬傷傷口，另還有大範圍瘀傷，前腳腳掌皆破皮，懷疑朱女有虐待她的愛犬嫌疑。

飼主在六張犁派出所警員陪同下，到朱女住家調監視器後發現，朱女晚間約8時30分許，於社區走道重摔Kiwi，並有踢犬動作，飼主更將畫面與所有經過披露在社群網路平台《Dcard》上，表示「朱姓女大生才剛踏進社區就迫不急待地對Kiwi施暴，抓著胸背帶在空中甩、重摔在地、狠扯牽繩、踹狗等。」甚至難過地說「無法想像Kiwi在接下來進到她家後的5個多小時受了多少恐怖遭遇……」。

朱女事後坦承，因心情不好才會對Kiwi出氣，已向台師大自請處分，校方發出聲明回應，目前她已被禁賽，未來進行調查後，也不排除會將她退隊處分。動保處也表示，將約談朱女，釐清其行為動機，並強調，無法姑息任何虐待動物的行為，違者可依《動物保護法》處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上，200萬以下罰金。

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