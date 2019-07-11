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台北放繩「開車遛狗」！男主人罵跑步小狗　騎士氣壞跟車錄影

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▲▼駕車遛狗。（圖／Facebook／爆料公社二社）

▲有網友指出，一名無良飼主駕車在大台北街頭遛狗。（圖／Facebook／爆料公社二社，以下同）

網搜小組／綜合報導

養寵物就該對寵物的安全負責！有網友接連在台北榮星花園公園發現有駕駛「開車遛狗」，放任黑白狗狗在大馬路上奔跑，轉彎時還差點被撞。驚險畫面一曝光，馬上引起眾怒「這算虐待了」、「真的很過份，怎麼這麼多那麼沒良心的人」。

後方目擊騎士在《爆料公社二社》貼出行車紀錄器影片，譴責一名男飼主在台北榮星花園公園的街頭「開車遛狗」，自己駕車前進，卻拉著牽繩讓狗狗在大馬路上奔跑，且當時「車流量極大」，「一旁駕駛齊聲喝止，卻不見狗主人讓狗兒上車。」

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影片畫面可見，白色休旅車車主打開車窗，一手開車一手拉著牽繩，駕車緩緩前行，放任狗狗在大馬路上奔跑，且當時不斷有車輛經過，畫面相當驚險。

▼網友紛紛譴責，這樣的行為相當不可取。

▲▼開車遛狗。（圖／Youtube／爆料公社）

眾人看完後憤怒回應，「很壞欸，你自己不會走路？是沒有腳？虐待狗狗」、「好狠心」、「好扯，太危險，也對狗狗很不好」、「是有那麼懶嗎？還是你以為自己很聰明可以這樣遛狗」、「 太誇張了！還讓牠在外車道」、「這是在遛狗嗎？這車主太過分了吧」。

據了解，這已經不是台灣發生的第一起「開車遛狗事件」。台南市的網友2018年8月行經崇明路時，看見前方一輛行進中的休旅車，牽著狗狗拖行，讓狗狗只能跟在車子旁邊跑，且狗狗因為跟不太上速度，多次跨越到對向，畫面十分驚悚。

根據《動物保護法》規定，不得以汽、機車牽引寵物，違者處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；同時也對虐殺動物者加重刑罰，可處2年以下的有期徒刑或拘役，且最高可罰款200萬元。

▼影片取自Youtube，如遭刪除敬請見諒。

關鍵字： 遛狗虐待動物動保處

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