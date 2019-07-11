爸拔泡溫泉...怕水掰咖狗「突然跳水」游到身邊　原因感動千人

▲飼主分享和愛犬1年多的生活點滴。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

寵物小組／綜合報導

經歷過一次分離就不想再體驗第二次。大陸重慶市北碚區一名飼主和家裡博美犬感情非常好，愛犬雖然傷殘卻非常忠心，有一次他們到野外泡溫泉，這孩子似乎以為爸拔快溺水，不顧自己怕水，奮不顧身就跳下去，游到旁邊想救他，超暖的舉動感動千人。



重慶這名退休的伯伯表示，去年他帶回這隻狗狗，從此就一直互相陪伴，1人1狗感情深厚，但在今年1月初，因為牽繩鬆脫，愛犬不小心被路過的計程車輾斷前掌，讓他自責又傷心，送去醫院救治好幾次，甚至還想幫牠做一個義肢。

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原以為意外就此結束，沒想到受傷之後，狗狗又被有心人偷走，伯伯為了找回愛犬，騎車在城裡找狗，到處張貼尋狗啟事，直到看到啟示的人告訴他，有商家在賣他的狗。由於愛犬有狗牌，偷狗的人也不敢張揚，伯伯最終花了點錢，又將牠買回來。

▲▼飼主表示，愛犬是他1年多前買回來做伴的，平時感情非常好。







伯伯也分享，愛犬從小就怕水，但有次帶牠去泡溫泉，「我那邊沖頭，牠看到我好像有危險，奮不顧身跳下來，呒明明從小就怕水，還想著要救我」，彷彿是害怕又要和家人分離的樣子，單純的舉動讓他感動又欣慰，抱起愛犬稱讚，「真的是...人都沒有這種意識，我們是最好的夥伴」，往後也將繼續陪伴著彼此直到最後。

▲狗狗從小怕水，但看到飼主「落難」還是奮不顧身跳下去要救他。



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