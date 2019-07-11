交往前後對比！矜持喵回家2週「露出本性」　媽嚇壞：壁虎嗎

▲小貓原本是個安靜害羞的小男生，沒想到熟了就變成破壞王。（圖／翻攝自爆料公社）



寵物小組／綜合報導

當初說好的矜持呢？日前一名女飼主貼文抱怨，剛領養的小橘貓是隻安靜又喜歡發呆的孩子，沒想到帶回家短短2週，完全全是交往前後的落差感，從害羞男孩變成小屁孩，天天爬窗咬窗簾、半夜開運動會，讓馬麻忍不住驚呼，「你是壁虎嗎？」

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「我要抱怨我兒子騙人！」該名飼主日前在爆怨公社貼文分享，一開始去朋友那邊領養的時候，看到一隻邊緣小橘貓，看牠很安靜，餵飽就跑去陰暗處發呆想睡覺，也不跟其他的貓玩，心裡想說這隻應該很好養，於是下定決心領養回家。

沒想到帶回去2週，整隻貓像充飽電了一樣開始「丟搞」，每天爆衝、搞破壞、半夜吵醒，就連家裡的大貓都被惹到生氣，反差萌讓飼主無奈又好笑的說，「有時候不禁懷疑，這真的是我當初帶回來的那隻嗎？」

影片事後被分享到「爆料公社」之後，許多網友紛紛留言笑說，「484越來越像主人」、「過渡期，好好珍惜，以後就沒這麼淘氣了」、「蜘蛛喵XD」、「環境熟悉了本性就出現」、「你家的喵咪是不是有可能被蛛蜘咬了」

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也有網友打趣，「養到詐騙集團了！」、「小屁貓：不這樣怎麼騙奴才帶回家」、「剛認識的時候，氣質一定要有，都熟了就不用裝了」、「 鑑賞期過了，不能退貨！是時候露出本性XD」、「當初沒裝一下，妳怎會帶牠回家哈哈哈哈」。