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避暑搖滾區！主子翻肚「睡到肉球朝天」　貓奴認證：這裡超涼

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記者闕雁琳／採訪報導

夏天光是在家就能流一身汗，寵物們也開始會找避暑勝地，舉凡磁磚地、洗手台都是牠們的最愛，宜蘭羅東一名飼主就分享，家裡5個月大的愛貓「粉圓」每次只要天氣熱，就會跑到廁所的洗手台，仰頭睡到肉墊朝天，影片分享出來馬上吸引許多貓奴的共鳴。

▲▼避暑搖滾區！主子翻肚「睡到肉球朝天」　貓奴認證：這裡超涼。（圖／網友安琪拉授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白底虎斑貓粉圓和貓姊姊湯圓平常都會回籠子睡覺。（圖／網友安琪拉授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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飼主安琪拉表示，粉圓的個性溫和聰明善解人意，平常時間到，會自己乖乖進去籠子睡覺，最近天氣愈來越炎熱，這孩子也開始會找涼快的地方休息，跑到洗手台降溫散熱，每次都會睡到翻肚，忘我的舉起肉球，眼睛瞇成一條線，放鬆的模樣有夠可愛。

▲▼避暑搖滾區！主子翻肚「睡到肉球朝天」　貓奴認證：這裡超涼。（圖／網友安琪拉授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲天氣一熱洗手台就會長貓～

許多貓奴看到粉圓在洗手台的睡姿紛紛貼出自家貓咪的照片，留言笑說，「每到夏天洗手台就開始長貓」、「這裡超涼！我家貓也愛」、「洗臉盆比較涼爽，我家都坐在水槽裡」、「洗手盆材質涼爽又散熱，形成多功能睡盆和貓窩」、「夏天比較涼快嘛～」、「我家也是！冰冰涼涼的很好睡」。

▲▼避暑搖滾區！主子翻肚「睡到肉球朝天」　貓奴認證：這裡超涼。（圖／網友安琪拉授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼粉圓跟湯圓感情超好。

▲▼避暑搖滾區！主子翻肚「睡到肉球朝天」　貓奴認證：這裡超涼。（圖／網友安琪拉授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

也有其他網友歪樓笑說，「我突然有一種想法...」、「好想打開水龍頭」、「水龍頭開下去直接洗澡，下次牠就不敢再睡洗手台XD」、「水龍頭打開，跑得比高鐵還快」、「開下去順便幫牠洗澡」、「最快的散熱法，直接沖水！」。

更多精彩影音：

關鍵字： 洗手台搖滾區避暑廁所

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