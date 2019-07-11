心愛魚玩具不見！米克斯鬧脾氣「折手眼神死」　媽笑：養到貓咪

▲提摩找不到心愛的玩具，趴在客廳生悶氣，不管馬麻怎麼叫都不理人。（圖／有點毛毛的／網友楊雨娜投稿提供，下同）

寵物小組／綜合報導

平常都用這招欺負你媽齁！住在花蓮的米克斯提摩是隻「批著狗皮的貓」，個性親人但非常有自己的個性，這天牠把心愛的魚玩具弄不見了，突然走到客廳耍起主子脾氣，眼神死折手手，滿臉哀怨的看著馬麻求救，可愛的畫面融化一票網友。

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▲▼提摩是個內建表情包，心情好壞全寫在臉上XD



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飼主楊雨娜日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼文以狗狗的口吻寫道，「麻～我的粉粉魚去哪裡了？找不到，可以幫我找嗎？」原來是提摩自己玩得太激烈，把玩具甩到不見，自己找了老半天找不到，就走到客廳趴下生悶氣，把前腳壓在肚子底下，耳朵往後收變身無辜海豹，叫牠不理人也不動，眼神朝著爸媽發出求救光波，目的十分明顯。

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▲翻肚肚撒嬌模式。



許多網友看完看完紛紛留言笑說，「不要森七七，提摩麻快幫忙找找」、「根本是貓嘛」、「這是海獅別騙我」、「確定不是在孵蛋嗎？」、「折手手、魚玩具、貓無誤」、「好可愛哦～沒看過大型狗來這一招」、「真的有練過瑜伽術齁！」、「折手手也太可愛，幹嘛偷學貓咪」。

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