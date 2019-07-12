貪玩幼犬「狂搖小屁屁」鑽餅乾袋　下秒蹦出白絨毛球「買二送二」！

寵物小組／綜合報導

美國網友日前在推特PO出一段13秒影片，有2隻白色幼犬輪流鑽進一包紅色餅乾袋中，兩個小屁股對著鏡頭不斷左右搖擺，彷彿是想咬出袋子內的零食，想不到在影片結束前，袋中竟然又鑽出2隻白色小狗，讓網友全意想不到，一個小小的餅乾袋竟然能容下4隻毛孩，可見這群小狗有多迷你。

網友fivetodecide貼出的影片中，2隻貪玩的小狗一直試圖鑽進餅乾袋，還踩在袋子上不停地嗅，看起來非常活潑又好奇，連一個袋子都能玩得這麼起勁，這時突然有另外2隻小白狗從餅乾袋中接連鑽出來，網友們見到這一幕都好驚喜，簡直是「買二送二」的概念。

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▲9個月大以前的幼犬都要特別注意別活動過度。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



雖然狗狗在年幼階段都非常愛玩，但飼主也要注意小狗的活動量，如果此時期運動過量會影響骨骼發育，可能增加日後關節炎的風險。國外狗保母網站Pawsitive Strides曾指出，9個月大以前的幼犬不適合進行丟接玩具、快速奔跑等等運動，可以放牠們自己玩耍，探索周遭環境對小狗身心靈發展都很重要。