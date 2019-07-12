ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貪玩幼犬「狂搖小屁屁」鑽餅乾袋　下秒蹦出白絨毛球「買二送二」！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

美國網友日前在推特PO出一段13秒影片，有2隻白色幼犬輪流鑽進一包紅色餅乾袋中，兩個小屁股對著鏡頭不斷左右搖擺，彷彿是想咬出袋子內的零食，想不到在影片結束前，袋中竟然又鑽出2隻白色小狗，讓網友全意想不到，一個小小的餅乾袋竟然能容下4隻毛孩，可見這群小狗有多迷你。

網友fivetodecide貼出的影片中，2隻貪玩的小狗一直試圖鑽進餅乾袋，還踩在袋子上不停地嗅，看起來非常活潑又好奇，連一個袋子都能玩得這麼起勁，這時突然有另外2隻小白狗從餅乾袋中接連鑽出來，網友們見到這一幕都好驚喜，簡直是「買二送二」的概念。

▲▼小狗,幼犬,狗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

請繼續往下閱讀...

▲9個月大以前的幼犬都要特別注意別活動過度。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

雖然狗狗在年幼階段都非常愛玩，但飼主也要注意小狗的活動量，如果此時期運動過量會影響骨骼發育，可能增加日後關節炎的風險。國外狗保母網站Pawsitive Strides曾指出，9個月大以前的幼犬不適合進行丟接玩具、快速奔跑等等運動，可以放牠們自己玩耍，探索周遭環境對小狗身心靈發展都很重要。

關鍵字： 幼犬小狗寵物

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／迷路歐告看到警察跑去舔手撒嬌　原來老爸是「同行..

到新家6個月大進化！「V臉浪貓→妹妹頭福氣兔」　中..

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　奴才笑：他每天都來

影／阿財還沒回家！老闆傳牠監督客人吃飯照　媽尷尬：..

影／看書摸到手！戲精小三「哭倒爸懷裡討拍」　主子問..

小貓倒嘉義公園旁「四肢、雙耳都不見」　獸醫初步判斷..

影／丟衛生紙驚見垃圾桶內「保護色條紋怪」　網嚇：差..

保母戴面具想嚇阿金　反被霸凌1分鐘「魔音慘叫」求饒

回老家3個月寵成孫　汪被唸甩門「大聲頂嘴」：阿公會..

他拍下16臘腸定格大合照　網驚呆：怎麼同時看鏡頭？..

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後..

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：..

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無..

超萌小鸚「無影腳」神速抓抓 每秒狂抖12次.....

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起..

全球獨家大白熊爆米花桶萌翻天 呆萌吐舌還附贈「幫吃..

3隻現實貓假迎接真等放飯！剩牠留原地...媽哭：只..

迷路歐告看到警察跑去舔手撒嬌　原來老爸是「同行」

戲精小三被貓摸手下秒演技爆發 哭倒爸懷裡討拍.....

拜託讓我上去啦～萌金饋頭求情 「擠眉弄眼＋無辜臉」..

發現新開關！　「鬍鬚向下撥」大眼萌喵秒露小虎牙見客

一定要血檢！愛貓結紮卻突身亡　她自責淚崩：來世當我..

汪妹踩便被罵竟垮臉瞪人　媽怒翻哥舊照對比：現在小孩..

小浪喵困車底跟著飛駛2小時　車主不惜「拆老婆」救牠

主子奧嘟嘟奴才伸手求和遭「甩掉」　網笑：女友生氣了

向愛媽謊報條件領養「貓咪1死1殘」　雲林碩士生被判..

犰狳翻面罕見曝雄偉GG　鄉民羨慕看呆…原來是交配利..

柴突爆咬牽繩碎念「@%＆#」　激動後1秒裝冷靜繼續..

貪玩幼犬「狂搖小屁屁」鑽餅乾袋　下秒蹦出白絨毛球「..

選擇障礙爆發！　法鬥咬黃瓜猛盯肉流口水：怎辦都想吃

夏語心睡20小時瘦1.5kg！　劉書宏床戲前不斷檢..

宜蘭童玩節蛻變「加碼星光場」　觀光旅宿業績增長16..

友開心分享趣事...他冷漠回應「再、在」！對話一出..

膚色奶罩卡窗戶　夫邪笑「這妳掛的？」妻看傻…網歪樓..

西區3夢幻組合誕生！詹皇、可愛和哈登皆組團　KD轉..

銅板價整點搶嫩肩牛排、鯖魚　米其林必備食材下殺5折

Gartner：全球Q2電腦銷售量達6300萬台　..

沙灘上烤完肉　她踏過沙子「腳底遭燙熟發白」皮騰空晃..

發現新開關！　「鬍鬚向下撥」大眼萌喵秒露小虎牙見客

一定要血檢！愛貓結紮卻突身亡　她自責淚崩：來世當我..

寵物動物熱門新聞

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同..

到新家6個月　浪貓變「福氣兔」

鄰居小孩趴地撸貓　奴笑：他每天..

歐告不見！流連麵攤監督客人吃飯

摸到手她大哭去討拍　主子超疑惑

小貓倒嘉義公園旁四肢、雙耳都不..

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

阿金被保母嚇到　爆氣毒打1分鐘

愛犬回老家寵成孫　對媽甩門頂嘴

拍下16臘腸定格大合照　網呆：..

馬麻喊握手！哈士奇舉雙手飛撲

飼主寫信告白兇貓　爆料「深夜暖..

收編黑貓　養3個月才發現是虎斑

母柴被女兒狂唸　造反畫面網笑噴

讀者迴響

熱門新聞

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同..

到新家6個月　浪貓變「福氣兔」

鄰居小孩趴地撸貓　奴笑：他每天..

歐告不見！流連麵攤監督客人吃飯

摸到手她大哭去討拍　主子超疑惑

小貓倒嘉義公園旁四肢、雙耳都不..

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

阿金被保母嚇到　爆氣毒打1分鐘

愛犬回老家寵成孫　對媽甩門頂嘴

拍下16臘腸定格大合照　網呆：..

馬麻喊握手！哈士奇舉雙手飛撲

飼主寫信告白兇貓　爆料「深夜暖..

收編黑貓　養3個月才發現是虎斑

母柴被女兒狂唸　造反畫面網笑噴

毛毛口袋怪獸露耳朵　探頭萌翻！

最新影片

更多

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

超萌小鸚「無影腳」神速抓抓 每秒狂抖12次...網笑：到底多癢！

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面