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世界唯一100度沸水煮不死！「仙女蝦」從恐龍時期存活至今

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記者王麗琴／綜合報導 

大陸成都曾在路邊水坑發現一種類似蝦的奇特生物，牠有著紅尾巴，浮游時會像蝦子一樣彈跳。經海洋科學專家鑑，這種生物在2億年前就已現身地球，是與恐龍同時代的季節性水生甲殼動物「仙女蝦」，牠的卵能夠存活萬年以上，即使在100度的開水仍能存活，直到遇上適合水源和天氣就會孵化。

據《四川在線》報導，有民眾帶孩子等火車時，小孩無意間在旁邊農田的水坑，發現不少像魚一樣的生物在那邊游來游去，當下便用杯子把牠們帶回家，後來跟專家求證後，才知道叫「仙女蝦」。

▲▼四川成都發現史前生物「仙女蝦」。（圖／翻攝天府早報）

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▲四川成都發現史前生物「仙女蝦」。（圖／翻攝天府早報） 

專家指出，仙女蝦平時不易見到，屬於季節性水生甲殼動物，已經有2億多年歷史，名字雖然有「蝦」，但其實並不是蝦，而且牠和鱟蟲一樣，都是遠古的物種，更和恐龍是同時期的生物。

據了解，仙女蝦又稱「湖沼枝額蟲」（Branchinella kugenumaensis），在大陸、印度、日本、台灣都曾看過其蹤跡，因為色彩鮮豔、外形優美就像仙女一樣，因此被稱為「仙女蝦」，牠的卵有個堅硬的外殼，胚胎細胞還被熱保護層保護著。

有人進行過實驗，用熱水煮沸仙女蝦的卵至100度，當水冷下來後，奇蹟就發生了，蝦卵竟然仍然孵化了，這種甲殼動物是世界上已知唯一可以抵擋沸水蒸煮的動物。

▲▼▲台灣新紀錄「仙女蝦」物種在小蘭嶼現蹤。(圖／取自國立海洋生物博物館)

▲台灣也曾在小蘭嶼島上火口、低窪處與砲彈坑所形成的暫時性水塘附近採集到「仙女蝦」的卵。(圖／取自國立海洋生物博物館)

關鍵字： 仙女蝦

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