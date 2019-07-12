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向愛媽謊報條件領養「貓咪1死1殘」　雲林碩士生被判3個月

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▲雲林地方法院,日前差一點發生人犯逃脫事件 。（圖／記者傅誠攝）

▲雲林地方法院 。（圖／記者傅誠攝）

寵物小組／綜合報導

雲林國立大學電子系的謝姓碩士生向林姓愛媽謊報條件，領養2隻貓咪後拒絕回傳生活照，期間試圖用別隻貓的照片，企圖欺瞞愛媽，貓咪死亡的事實，並向警方謊報走失，事後遭控虐貓造成1死1殘廢。愛媽提出告訴，雲林地方法院今天依詐欺取財罪判有期徒刑3月、另涉未指定犯人誣告罪拘役20天，都可易科罰金。

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判決書指出，謝姓男碩士於2017年7月間看到林姓愛媽刊登認養訊息，想要認養一對貓母女「茉莉」和「香草」，文中並載明認養人需符合「有穩定工作及穩定收入、租屋者需經房東同意、家裡無貓者優先」等條件。

當時他明知自己已有飼養一隻貓，且當時仍為在研究所就讀的學生，並無穩定工作及收入，仍謊稱職業是工程師，收入穩定且租屋處可以養寵物，導致愛媽誤解同意送養，在8月26日將貓咪交由謝男領養。

貓咪有不同個性。（圖／達志影像示意圖）

▲謝男謊報條件領養2隻貓，造成1死1傷殘。（圖／達志影像示意圖）

愛媽送養後2個月聯繫謝男，請他拍攝貓咪的生活照回報，未料謝男不擅照顧貓咪，導致香草右後腿骨折受傷，貓媽媽茉莉則在同年11月間死亡。謝男害怕遭究責持續謊稱茉莉還活著，並拿其他貓咪的照片取信於她，被識破是不同隻貓咪，要求到家查訪。

謝男明知茉莉早已死亡，謊稱茉莉在前1日走失，跑到警察局報案，想取信於對方，事後被發現說謊，才交出腐爛2-3個月滿是泥土和蛆的白骨貓屍，連同後腿殘廢的香草一起帶給屍媽。傷心欲絕的林姓愛媽一狀告上法庭，將案件分享到網路引起高度的關注。

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承審法官調查發現，謝姓碩士生知道自己並無能力照顧認養的貓隻，卻未能將貓咪返送還給愛媽，反而在其中一隻貓死亡後，為求不究責，竟向警員謊報貓在其租屋處遺失，耗費社會及司法資源，逃避責任，依法判有期徒刑3月、拘役20天得易科罰金，但不得緩刑，全案審結。

關鍵字： 雲林地方法院香草茉莉虐待碩士生

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