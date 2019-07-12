小貓卡車底「露頭又伸手」！駕駛開50公里一看傻眼　秒衝修車廠：快救牠

▲小貓Marigold卡在車底露出一顆頭。（圖／翻攝自Midas of Frankfort臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

美國肯塔基州一名修車廠老闆伯恩（D. Scott Bourne）在臉書分享說，他的店裡10日接獲了一件非常特別的任務，解救卡在車子底盤、動彈不得的小貓咪，他們前後耗近1小時才把小貓救出。小貓送醫後儘管有些驚恐但仍保住性命，現在也有人願意收養小貓，還將牠取名為Marigold。

綜合美媒報導，伯恩的修車廠位在肯塔基州的首府、法蘭克福市（Frankfort, Kentucky）。他形容當天的情況，隔壁快餐店的經理突然上門求助，指稱有顧客在車子底盤發現卡了一隻小貓，因為貓的身體被零件卡的非常死，所以希望他可以幫忙拆開車子救貓。

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▲伯恩表示，車主原本還建議他拆車來救貓，還好他最後想出兩全其美的方法。（圖／翻攝自Midas of Frankfort臉書）

照片中可以看見，一名毛色相當漂亮的白底橘貓卡在車子底盤，牠從縫隙中露出一顆頭及一支前肢，看著鏡頭的表情顯得有一些驚恐。求救的車主表示，他開車前隱約有聽到奇怪的聲音，但不知道是什麼東西造成的，直到行駛將近50公里後，他停車檢查底盤才發現小貓的身影。

伯恩與員工們知情後立刻展開救援，他們先是將車子撐高檢查底盤情況，接著在貓咪周圍的零件塗上肥皂潤滑，前後花了近1小時才讓小貓安全脫困。伯恩表示，車主原本還建議他拆車救貓，還好他最後想出了兩全其美的辦法，「小貓原本應該活不下來了，但上帝的保佑及他們的努力，牠擁有了明天。」

▲Marigold從獸醫院回家後的照片。（圖／翻攝自Midas of Frankfort臉書）

伯恩隔天立刻把小貓送到獸醫院檢查，確定牠是一隻約9周大的可愛母貓，有一些身體擦傷及寄生蟲問題，治療後情況已經逐漸改善。伯恩透露，有一對他認識20多年的夫妻願意收養小貓，並且將牠取名為Marigold，希望牠未來可以健康又長壽。