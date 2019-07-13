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狗姐妹忙著護食打架...回過神骨頭不見了！愣原地傻眼：東西勒

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記者闕雁琳／採訪報導

機會是留給準備好的汪。高雄市一對狗姐妹為了搶吃豬大骨，激動的對著彼此齜牙裂嘴，站在樓梯大打出手，一旁觀戰許久的「漁翁柴」馬上衝過去，趁亂叼走骨頭，正忙著互咬的姐妹花根本毫無察覺，直到回過神才愣在原地，滿臉傻眼又不知道發生甚麼事的表情，神展開的結局讓網友笑爆了。

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▲▼狗姐妹忙著護食打架...回過神骨頭不見了！愣原地傻眼：東西勒。（圖／網友Hao Lin授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲柴：你們慢慢吵，我先走了～（圖／網友Hao Lin授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）


影片中2隻正在吵架的柴犬姊妹是8歲的Coco和安安，只見牠們站在樓梯口大吵，伸手推開彼此的身體，戰火非常激烈。突然間，一個飛快的身影竄出來，7歲的柴犬旺旺小心地靠近姐姐們，把地上的大骨咬走，躲回木板底下安心享用。

▲▼狗姐妹忙著護食打架...回過神骨頭不見了！愣原地傻眼：東西勒。（圖／網友Hao Lin授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴犬搶走骨頭，馬上躲進木板底下享受。

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一旁的2隻柴犬姐妹還忙著吵架，幾秒後才回過神，發現骨頭消失同步愣住，還在低頭傻傻的找彷彿在說，「啊東西勒？」後知後覺的反應有夠可愛。飼主Hao Lin笑說，「一開始2隻狗吵很久，旺旺還不敢過去，牠會怕姐姐，是看到有機會才衝過去，把骨頭偷走」，只能說牠的沉穩冷靜和時機點，配合的實在是太完美了。

▲▼狗姐妹忙著護食打架...回過神骨頭不見了！愣原地傻眼：東西勒。（圖／網友Hao Lin授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼旺旺平常會怕2隻狗姐姐，但搶食物很會看準牠們吵架的時機點。

▲▼狗姐妹忙著護食打架...回過神骨頭不見了！愣原地傻眼：東西勒。（圖／網友Hao Lin授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段鷸蚌相爭柴翁得利的影片被分享到寵物社團，已經累積6千多人按讚，許多網友看完紛紛留言笑說，「奸詐柴」、「好一個聰明的柴」、「柴：你們慢慢吵，我先走了」、「看幾次笑幾次」、「很熟練喔，看起來應該木頭下面藏了很多好料的」、「戰場上兵不厭詐」。

關鍵字： 柴犬護食骨頭漁翁打架

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