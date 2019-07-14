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戳屁屁開啟turbo模式！　柴柴「暴風繞圈」驚呆網：以為在快轉

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▲▼戳屁屁開啟turbo模式！　柴柴「暴風繞圈」驚呆網：以為在快轉。（圖／有點毛毛的／柴犬-豆芽菜有橘子粉專提供）

▲Yuma被碰到屁股突然開始爆衝。（圖／有點毛毛的／柴犬-豆芽菜有橘子粉專提供，下同）

寵物小組／綜合報導

碰到開關自動變成小瘋狗！臉書粉專「柴犬-豆芽菜有橘子」日前貼出一段逗趣影片，這天柴犬Yuma和橘子在客廳跟爸拔玩，Yuma被戳到屁股突然開啟turbo模式，在客廳暴風繞圈，速度快到只剩殘影，讓網友驚呼，「還以為在快轉」。

▲▼戳屁屁開啟turbo模式！　柴柴「暴風繞圈」驚呆網：以為在快轉。（圖／有點毛毛的／柴犬-豆芽菜有橘子粉專提供）

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▲Yuma和爸拔在客廳休息。

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飼主在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「碰一下就壞掉了...阿醜你開turbo喔」，從攝影機的畫面可以看到，狗狗們和爸爸原本在客廳休息，Yuma被摸到屁股突然開始爆衝，光速狂奔繞圈圈，看起來就像在裝上電動馬達，畫面相當可愛。

▲▼戳屁屁開啟turbo模式！　柴柴「暴風繞圈」驚呆網：以為在快轉。（圖／有點毛毛的／柴犬-豆芽菜有橘子粉專提供）

▲Yuma開啟turbo模式，瘋狂轉圈。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

許多網友看完紛紛留言笑說，「跑超快的啦」、「如果爸拔不在還以為快轉」、「爸拔一臉黑人問號XD」、「哈哈哈哈好可愛」、「好有活力」、「我家狗偶爾也會突然這樣，在家狂衝刺」、「阿醜的腿真的很可愛」、「颴好短XD」、「好有活力的孩子」。

 

關鍵字： 戳屁屁暴風繞圈快轉柴犬

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