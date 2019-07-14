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隱翅蟲爬手上！糊塗正妹大力一巴　崩潰PO網：這就是下場…

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▲▼正妹打隱翅蟲，超慘下場出爐。（圖／Facebook／爆怨公社）

▲正妹網友日前手上停了一隻蟲，她巴下去後卻開始出現紅腫起泡的情況。（圖／Facebook／爆怨公社，以下同）

網搜小組／綜合報導

「不知道牠停在身上不能直接打下去！」一名正妹網友13日表示，日前自己手臂上停了一隻不明蟲蟲，她順手就往蟲蟲巴下去，結果手臂開始出現紅腫，且「癢到受不了」，甚至起泡，只能看醫生、打抗敏針，還要吃一個禮拜的藥才會好。超慘下場讓其他網友看傻，直呼，「好可怕喔！謝謝分享！祝…早日康復。」

一名正妹網友在FB社團《爆怨公社》上指出，自己「不知道隱翅蟲就算了，更不知道牠停在身上不能直接打下去」。正妹網友提到，她往手臂上的蟲蟲打下去後，不久就出現紅腫、搔癢的症狀，而且「癢到受不了」。

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網友說明，自己抓了2、3天，直到手臂起泡後，才決定去看皮膚科，「昨晚已經看醫生也打抗敏針，醫生說要吃一星期的藥」。她補充，由於自己有過敏體質，本來以為「只是一般過敏」，卻沒想到後果這麼嚴重。

▼正妹上網抱怨自己，不知道隱翅蟲就算了，還不知道不能巴下去。

▲▼正妹打隱翅蟲，超慘下場出爐。（圖／Facebook／爆怨公社）

網友貼出的照片可見，她的手臂前端不但出現大片紅腫，甚至還有起泡的情況。眾人看完後傻眼，紛紛向正妹打氣，「 早日康復」、「好可怕喔！謝謝分享！祝…早日康復」、「這個會痛很久，又癢又灼熱，又痛」、「早日康復，感謝分享」。

此外，也有人回應，「夏天不管在那邊還是噴防蚊液吧！像我只是出去買晚餐也被蚊子叮」、「台北也有隱翅蟲了？」、「現在看到有蟲都只敢用吹的把他吹掉」、「蚊子以外的昆蟲在皮膚爬，建議直接彈走」、「這種蟲不能打，牠的體液有腐蝕性，我之前也遭殃過，傷口超麻超癢的」。

▼正妹打下停在手上的隱翅蟲，導致手臂腫脹起泡。

▲▼正妹打隱翅蟲，超慘下場出爐。（圖／Facebook／爆怨公社）

關鍵字： 隱翅蟲蚊蟲病蟲害過敏

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