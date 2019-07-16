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慘中17槍！失去雙眼...1耳被割掉　受虐狗重生「治療犬」感動所有人

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▲失去雙眼及一隻耳朵的Maggie，在重生後給予眾人許多鼓勵。（取自instagram maggiethewunderdog

實習記者崔子柔／綜合報導

今年5歲的Maggie在2018年被發現，當時牠被綁在一個箱子上，身上有17處槍傷痕跡，雙眼中彈、一隻耳朵被割掉、下巴也脫臼，情況相當緊急，當現任主人Kasey看見這則訊息，立馬開啟救援Maggie的行動。

醫師從Maggie的眼睛取出四個子彈，縫合身上的傷疤，盡力挽回情況極糟的Maggie，牠卻總是笑著面對眾人，給予彼此最大的打氣。

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▲Maggie總是面帶微笑，溫暖身旁所有人。（取自instagram maggiethewunderdog

雖然失去了雙眼，也少了一隻耳朵，但Maggie花了許多時間去適應失去感官的生活，又因為牠溫暖的性格，Kasey將牠培育成一隻治療犬，「我們每周帶Maggie去蘇塞克斯大學校園兩次，與學生一起散步。有時會去療養院陪伴老人家，很多老人家喜歡可愛的Maggie。」


▲Maggie在7/1終於通過治療犬考試，可以溫暖更多人的心。（取自instagram maggiethewunderdog

經過幾個月的努力，Maggie終於在7/1通過「治療犬」的考試，Kasey喜極而泣地說「Maggie有一顆無條件愛著的心！牠的靈魂具有感染力！我知道過去牠所經歷的事很可怕，但牠的故事可以激勵人心，我們會一起努力使這個世界變得更加光明！」

關鍵字： 治療犬Maggie

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