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《獅子王》重拍真人版　掀懷舊潮「人們總希望抓住過去」

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國際中心／綜合報導

迪士尼動畫《獅子王》（Lion King）在1994年上映，以近10億美元登全球影史10大最賣座動畫片，25年後重新翻拍，將在17日現身大銀幕。YouTube影評頻道NitPix的創始人薩姆埃爾•瓊斯（Samuel Jones）說，「人們總希望抓住過去」，因為大家「意識到社群媒體並沒有將任何人聚在一起，且可能會令人迷惘」。

迪士尼推出新版《獅子王》，是今年的第3部重拍作品，之前已推出《小飛象》（Dumbo）和《阿拉丁》（Aladdin），而幾年前，迪士尼推出重拍版的《仙履奇緣》（Cinderella，2015年）、《森林王子》（Jungle Book，2016年）和《美女與野獸》（Beauty and the Beast，2017年）。

▲《獅子王》劇照。（圖／迪士尼提供）

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▲《獅子王》劇照。（圖／迪士尼提供）

另外，迪士尼還宣佈要重拍《花木蘭》（Mulan）和《小美人魚》（The Little Mermaid，《小魚仙》），傳聞正在籌拍的經典動畫還有很多。

薩姆埃爾•瓊斯（Samuel Jones）說，「近期的電影很多都是續集和重拍，它們讓我們停留在另一個世界」，此外，他們想「抓住一些熟悉的東西」。

倫敦國王學院（King's College London）的心理學講師、懷舊文化專家維加納•凡•蒂爾堡（Dr Wijnand van Tilburg）表示，人總是喜歡懷舊，這是「一種對過去抱有的迷惘和依戀」，人們會感受到「過去的自己和現在的自己有所連結，這種感覺被當成生命中非常具有意義的東西。」

關鍵字： 獅子王迪士尼Dr Wijnand van TilburgSamuel Jones小飛象阿拉丁美女與野獸小美人魚花木蘭

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