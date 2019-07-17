影／1.5公尺桶水母「插滿金黃薯條」　攝影師神捕捉

▲Lizzie Daly在英國康沃爾郡海岸驚見超大水母。（圖／取自Facebook／Lizzie Daly）

實習記者崔子柔／綜合報導

動物攝影師丹‧亞培（Dan Abbott）與「BBC Earth」的主持人莉茲‧戴利（Lizzie Daly）日前在英國海岸潛水，遇上一隻看似薯條形狀、比莉茲還大的桶水母（Barrel jellyfish），丹直呼「這是我見過最大的水母！」莉茲也在臉書發文表示，「這是一次令人難忘的經歷，我知道牠的體積非常大，但我以前從未見過這樣的東西！」

據外媒報導，丹和莉茲兩人13日到英國康沃爾郡法爾茂斯海岸（Coast of Falmouth）進行拍攝，突然碰見這隻龐大的桶水母。桶水母是英國海域內最大的水母，據丹的說法，這隻水母約有一公尺半長、一公尺寬。

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為了證明牠有多大，丹將莉茲與水母一同拍下，照片中的莉茲顯然比水母還小。丹提到，這是一種令人難以置信的動物，「這次的經驗讓我倆十分震驚。」

野生動物信託基金（Wildlife Trust）統計數據顯示，桶水母通常在夏初時受到逐漸升高的海溫吸引，5到6月被海水帶至英國海岸，數量可達上百隻。

為找尋各大海洋生物，丹和莉茲行遍英國不同小島，兩人從英格蘭法恩群島（Farne Islands）到蘇格蘭西北海岸，過程中拍攝到包含海豹、小鬚鯨等多種生物，而康沃爾郡海岸是兩人的最後一站。