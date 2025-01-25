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橘貓過度舔毛肚子禿了　穿上術後服防舔「原地倒下」

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻名叫茶茶（茶々くん）的橘貓因為禿毛，被換上粉色的術後服來防止牠過度舔毛，沒想到平時習慣「裸奔」的茶茶變得很不自在，剛站起來就癱軟在地上放棄移動。

▲橘貓「穿手術衣」防過度舔毛　從放棄掙扎到用性感坐姿洗澡。（圖／翻攝自X／@KomoChibo）

▲茶茶被換上術後服防舔毛，一走路就直接倒地。（圖／翻攝自X／@KomoChibo）

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飼主上傳的影片中，可以看見穿著術後服的茶茶試著站起身，結果還沒完全站好就直接倒在地上，讓牠的盲貓室友Komochi（こもち）一臉困惑的望著震動傳來的方向。所幸後來茶茶花了一天總算學會跟衣服共處，甚至能放鬆的靠著軟墊清理從衣服中擠出來的毛，網友們也意外從中發現茶茶的魅力，因為這個姿勢瞬間襯托牠豐腴的身材。

▲橘貓「穿手術衣」防過度舔毛　從放棄掙扎到用性感坐姿洗澡。（圖／翻攝自X／@KomoChibo）

▲Komochi：這傢伙怎麼變得那麼怪？（圖／翻攝自X／@KomoChibo）

最初飼主發現茶茶過於頻繁舔肚子，為了避免牠把所有毛舔禿才給牠穿衣服，還一度懷疑「這該不會是個壞主意吧？」，還好堅強的茶茶快速適應了衣服的存在，也意外讓網友看見牠的好身材，後來茶茶的狀況好轉，也不用穿衣服防舔了。許多網友也被茶茶萌到，紛紛留言「像穿緊身衣一樣性感」、「看起來很漂亮，這很棒喔」、「我不該笑，但抱歉太可愛了」。

▲橘貓「穿手術衣」防過度舔毛　從放棄掙扎到用性感坐姿洗澡。（圖／翻攝自X／@KomoChibo）

▲茶茶穿術後衣之前的樣子，肚子明顯禿了一大塊。（圖／翻攝自X／@KomoChibo）

▲橘貓「穿手術衣」防過度舔毛　從放棄掙扎到用性感坐姿洗澡。（圖／翻攝自X／@KomoChibo）

▲現在茶茶的肚子毛已經長回來不少。（圖／翻攝自X／@KomoChibo）

 

關鍵字： 橘貓術後服貓穿衣服貓過度舔毛

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