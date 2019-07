2米長鼠鯊被塑膠繩圈住　長大越纏越緊「嵌進肉」險斷頭

▲鼠鯊的脖子被塑膠繩切開。(圖/翻攝自Twitter@SulikowskiLab)

國際中心/綜合報導

美國海洋自然學者蘇利卡夫斯基(James Sulikowski)2日出海採樣時,發現母鼠鯊「命運(Destiny)」脖子被塑膠繩圈住,異物纏得很緊,甚至切開皮膚,嵌進粉紅色的肉裡面。他和研究團隊救援並持續追蹤,2周後開心在推特上宣布,「她還活著,而且健康得像個冠軍!」

蘇利卡夫斯基主持鯊魚和魚類研究實驗室(Shark and Fish Research Lab),當天清晨在緬因州海岸航行,要為鼠鯊研究進行標籤與採樣。他們將捕獲的個體固定在船邊,卻發現「命運」被塑膠繩切開皮肉,傷口深到差點要斷頭了,趕緊把異物剪斷。

蘇利卡夫斯推測,「命運」小時候就被卡住了,隨著身體漸漸發育長大,異物也越纏越緊,如果沒有及時獲救,可能會緩慢又痛苦地死去。他認為,可能是市售魚餌盒上的塑膠綁帶落入海中,才會造成這次意外。

研究團隊採樣完畢後,在這尾2公尺長鼠鯊的背鰭上做標籤,利用衛星持續追蹤,並在貼文中寫道,「牠身受重傷卻非常勇敢,從不放棄,因此我們決定叫牠『命運』。」他們也與國際自然保護聯盟(IUCN)合作,提供鼠鯊族群數量、生態、環境與移動路徑等研究資訊。

▲鼠鯊。(圖/翻攝自維基百科)



鼠鯊(Porbeagle Shark)又名大西洋鯖鯊,屬於遠洋大型鯊魚,體型最大可長到3.5公尺,體重130公斤,壽命長達65年。牠們在自然界中幾乎沒有天敵,卻仍然面臨生存危機,被美國、加拿大與歐盟列為候選瀕危物種。

Yesterday we tagged and released an incredible 224 cm porbeagle that had a piece of circular plastic lodged around her neck. We removed it, and are tracking her recovery via a fin mount sat