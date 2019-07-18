2米長鼠鯊被塑膠繩圈住　長大越纏越緊「嵌進肉」險斷頭

▲鼠鯊的脖子被塑膠繩切開。（圖／翻攝自Twitter@SulikowskiLab）

國際中心／綜合報導

美國海洋自然學者蘇利卡夫斯基（James Sulikowski）2日出海採樣時，發現母鼠鯊「命運（Destiny）」脖子被塑膠繩圈住，異物纏得很緊，甚至切開皮膚，嵌進粉紅色的肉裡面。他和研究團隊救援並持續追蹤，2周後開心在推特上宣布，「她還活著，而且健康得像個冠軍！」

蘇利卡夫斯基主持鯊魚和魚類研究實驗室（Shark and Fish Research Lab），當天清晨在緬因州海岸航行，要為鼠鯊研究進行標籤與採樣。他們將捕獲的個體固定在船邊，卻發現「命運」被塑膠繩切開皮肉，傷口深到差點要斷頭了，趕緊把異物剪斷。

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蘇利卡夫斯推測，「命運」小時候就被卡住了，隨著身體漸漸發育長大，異物也越纏越緊，如果沒有及時獲救，可能會緩慢又痛苦地死去。他認為，可能是市售魚餌盒上的塑膠綁帶落入海中，才會造成這次意外。

研究團隊採樣完畢後，在這尾2公尺長鼠鯊的背鰭上做標籤，利用衛星持續追蹤，並在貼文中寫道，「牠身受重傷卻非常勇敢，從不放棄，因此我們決定叫牠『命運』。」他們也與國際自然保護聯盟（IUCN）合作，提供鼠鯊族群數量、生態、環境與移動路徑等研究資訊。

▲鼠鯊。（圖／翻攝自維基百科）



鼠鯊（Porbeagle Shark）又名大西洋鯖鯊，屬於遠洋大型鯊魚，體型最大可長到3.5公尺，體重130公斤，壽命長達65年。牠們在自然界中幾乎沒有天敵，卻仍然面臨生存危機，被美國、加拿大與歐盟列為候選瀕危物種。