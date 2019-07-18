黑猩猩「集體看電影」　美國心理學家：分享是會上癮的

▲黑猩猩和人類一樣會產生親密的社交行為。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

美國的大學研究人員讓45隻黑猩猩觀看一家子黑猩猩和幼猩猩玩耍的影片發現，牠們會更靠在一起、互相觸摸，像人類產生親密的情感聯繫。美國杜克大學（Duke University）心理和神經科學系學者沃特•沃爾夫（Wouter Wolf）說，「一起看影片的時候，體驗感會更豐富。」

實驗使用眼球追蹤器（Eye Tracker）來確定黑猩猩們的視覺動線，另外還凖備果汁鼓勵牠們乖乖待在銀幕前專心「看電影」。沃爾夫表示，為了決定播什麼影片，還進行另一項研究來確認哪些猩猩喜歡看哪些影片。

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▲和別人一起看影片時，若對方滑手機會可能感到惱怒。（圖／記者周宸亘攝）

研究人員搜集數據，觀察黑猩猩的行為後發現，黑猩猩與同伴一起觀看某些事物後，會以更短時間親近一起看過影片的對象，在彼此身旁待的時間也較長，並會有肢體接觸。這種增進感情的現象，與人類的行為具有「深厚的起源關係」。心理學家表示，人們以前認為透過觀看一些活動，獲得共同的社交體驗是「人類獨有」的，但這項發現推翻過去的認知。

沃爾夫指出，共同觀看的行為中有某些很明顯的愉悅因素，如果被打斷的話，還會產生一種惱怒情緒，「如果有人開始玩手機，你就會覺得厭煩，因為你們已經不是一起看了」，人類「對於分享是會上癮的」。