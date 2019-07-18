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森林象一天啃掉450公斤樹木　卻意外讓雨林吸收更多二氧化碳

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▲非洲森林象（Loxodonta cyclotis）分布於西非和剛果盆地。（圖／翻攝自維基）

▲非洲森林象（Loxodonta cyclotis）喜歡吃直徑小於30公分的樹苗。（圖／翻攝自維基）

國際中心／綜合報導

大象是目前陸地上最大的哺乳類動物，體型足以抵擋像獅子和老虎這樣兇猛的獵捕者，因此牠們每天都需要大量的食物來提供身體機能運作。生活在西非與剛果盆地的非洲森林象（Loxodonta cyclotis），每天就需要吃掉超過450公斤的植物，破壞許多樹木的生長。不過最近一項研究指出，牠們所吃掉的植披反而會讓雨林增加植物質量，吸收更多的二氧化碳。

▲非洲森林象（Loxodonta cyclotis）分布於西非和剛果盆地。（圖／翻攝自維基）

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▲非洲森林象分布於西非和剛果盆地。（圖／翻攝自維基）

據《The Conversation》報導，熱帶雨林中的植物為了避免被吃掉，大多含有毒素。大象在需要這麼多食物的需求下，比較喜歡毒素較少、直徑小於30公分的樹苗和長在間隙中的植物。法國與義大利的研究團隊近日在《自然地球科學》中發表一項研究，首次用數學模型來預測多年來大象吃掉植物後森林的樣子，發現透過清除一些較年輕的樹木，大象似乎創造出一個數量變少但更大的樹木。這也使得樹木直徑與總體質量都會增加，意味著森林將會吸收更多的碳。

▲中非熱帶雨林的碳存量與森林象息息相關，此為雨林示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中非熱帶雨林的碳存量與森林象息息相關，此為雨林示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

學者認為，森林象是人類對抗氣候變遷的盟友，所以對於大象保護和減碳政策是息息相關的。有森林象與沒有森林象的地區相比，前者的樹木密度高出每立方米75公克；即使每平方公里只有1頭象，植披每公頃也會增加到60噸。

生態學家法比歐（Fabio Berzaghi）表示，因為對於象牙的需求增加以及侵犯棲息地的關係，在2002年至2011年間就有多達62％的森林象被殺死。目前全球僅剩10萬頭非洲森林象，而牠們的消失將導致終非森林中碳儲存量減少7％。

關鍵字： 非洲森林象熱帶雨林二氧化碳

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