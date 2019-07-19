想去「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆粗口「X的貢丸」　網一看笑歪

▲某網友經過XX福利中心，以為是常見的連鎖超市。（圖／翻攝自「爆笑公社」）



記者柯振中／綜合報導

「以為是全聯，差一點進去買飲料！」一名台中網友18日表示，自己在台中看到一間以「藍色、紅色、白色」為主要色系的「XX福利中心」，當下以為是常見的連鎖超市，卻沒想到近看結果讓她傻眼大罵「X的貢丸」。眾人看完後笑歪，「我媽那天也差點以為是全聯，要買東西去了。」

一名台中女網友在FB社團「爆笑公社」分享，自己在台中太平看見一間「藍色、紅色、白色」為主要色系的「XX福利中心」，讓她以為是台灣常見的超市。豈料她走近一看，卻發現招牌上寫的是「貓狗福利中心」，讓她瞬間飆罵「X的貢丸，以為是全聯，差一點進去買飲料。」

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網友隨著貼文附上照片，短短2個小時的時間，就超過10000個讚與500則留言。照片顯示，這間貓狗福利中心不但顏色激似全聯，連裝潢的風格、商標的形狀都相當雷同。

▼網友仔細一看才知道是貓狗福利中心，讓她傻眼。



眾人看完後紛紛笑歪，「這不識字的真的會當做是全聯走進去買」、「偶還以為全聯還有貓狗服務中心」、「未看先猜台中X光黃昏市場附近」、「不只是飲料 還有罐頭喔！」。

不過，也有人認為，「這會被告吧」、「全聯還不開吉」、「真的很容易誤認欸」、「這樣會被吉吧」、「這樣會有商標混淆，全聯要追究真的會被告」。

事實上，這間激似「全聯福利中心」的寵物店位在台中太平的十甲東路上，主要的招牌則是以「黃色、白色、紅色」為主。

▼這間貓狗福利中心的主要招牌其實以「黃色、白色、紅色」為主。（圖／翻攝自臉書粉絲團）

