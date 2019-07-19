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基隆同巷子2月內3貓慘死…狠被丟車底「雙眼爆凸」全身僵硬

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▲▼基隆橘白被撞死，2個月內第3起。（圖／翻攝自臉書「基隆人」）

▲基隆街貓「橘白」在巷子疑似被撞死，已經是2個月內第3起。（圖／翻攝自臉書「基隆人」）

記者張靖榕／綜合報導

「真的是人神共憤」，基隆一名女網友在臉書表示，劉銘傳路一處巷子在短短2個月內就發生3起街貓被撞死的事故，殘忍的是撞死街貓的人還把遺體丟棄到車前靠牆邊，視線非常隱密，讓一般人難以察覺，「我陪著牠，看著牠，憤怒不已。」網友紛紛回復，「看了好難過」、「到底是誰這麼殘忍」！

原PO在臉書社團「基隆人」貼文，巷子裡的3隻貓陸續被撞死，全都是未滿2歲的年輕貓咪。她貼出的照片是17日拍下的，第3隻慘死的橘白色花貓被發現時已經全身僵硬，「橘白被丟在靠牆的車中段邊，很難發現，是我覺得不對拿手電筒才發現。」

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原PO說，當時橘白在車子底下碰觸不到的深處，她好不容易找來鐵桿，將橘白帶出來的同時輕聲喊話「乖乖地讓我幫你，送你」，終於帶出來後才看見街貓的死狀相當悽慘，「不知道幾天了，皮毛分離，全身長蛆，眼球都撞到爆凸。」

火化人員一個小時後才來到現場，原PO說，在那一小時內她看著橘白，心中感到非常憤怒，「如果牠是你的家人，你會怎樣感受？」她在文末表示，這照片是拍給撞死街貓的人看的，「做惡者必有惡報，十八層煉獄等著你。話說是前天發生的事，到現在還難過。」

網友們紛紛留言，「真是可惡」、「不愛牠也不該傷害牠們」、「好難過…乖乖不痛了」、「看了心很痛，感謝妳的善行，願貓咪離苦得樂，往生極樂淨土」。對於部分網友提出「野狗咬死」、「被人毒死或虐死」的可能，原PO表示，貓咪被發現時，雙眼呈現「爆凸」狀態，明顯是被車子撞死的。

關鍵字： 基隆劉銘傳路街貓貓咪

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