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傲嬌喵躲角落忽視新妹妹！趁沒人看　走去偷玩嬰兒玩具＋陪睡

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▲▼傲嬌喵躲角落忽視新妹妹！趁沒人看　走去偷玩嬰兒玩具＋陪睡。（圖／翻攝自The Dodo）

▲家裡的貓咪看到新生兒躲在角落忽視，等到沒人才會到嬰兒小床偷玩玩具。（圖／翻攝自The Dodo，下同

記者闕雁琳／綜合報導

寵物跟小孩子需要一點時間好好認識。國外一隻白底虎斑貓Bell在得知家裡多了一位新生兒，感到不安緊張，剛見面的時候連招呼都不打，總是躲在距離5公尺之外的角落傲嬌忽略，直到有一次，飼主發現牠趁著沒人在看，竟然偷偷走去關心寶寶，可愛又溫馨的畫面讓家人都融化了。

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▲▼傲嬌喵躲角落忽視新妹妹！趁沒人看　走去偷玩嬰兒玩具＋陪睡。（圖／翻攝自The Dodo）

▲貓咪第一次跟妹妹見面。

貓咪Bell還是隻小貓咪的時候，曾在街上流浪，幸運被飼主Aurora撿回家，眼睛感染、身上都是跳蚤、感染貓瘟，但在新家庭的幫助下很快就康復，牠也變得越來越親人，只要被摸摸就會發出大聲的呼嚕表達愛意，和貓哥哥Hugo成為爸媽們的2個寶貝毛孩。

▲▼傲嬌喵躲角落忽視新妹妹！趁沒人看　走去偷玩嬰兒玩具＋陪睡。（圖／翻攝自The Dodo）

▲Bell非常喜歡這個嬰兒床墊。

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「Bell非常怕接觸陌生人，但只要人一多，就會有防衛心。」前陣子飼主產下一名女嬰，Bell和Hugo對於這個新生兒感到好奇又吃醋，初次見面只是聞一聞味道，就走到角落忽視，絲毫不想跟這個孩子多相處一秒，直到爸媽們買了嬰兒床墊，一切開始出現變化。

Aurora笑說，家裡添購了許多嬰兒用品和推車，讓Bell似非常感興趣，尤其是女兒睡的床墊，上面掛著很多個會搖晃塑膠玩具，「牠會趁著沒人在看的時候，偷偷走去那個床墊躺下來，自己玩玩具玩得很開心。」

▲▼傲嬌喵躲角落忽視新妹妹！趁沒人看　走去偷玩嬰兒玩具＋陪睡。（圖／翻攝自The Dodo）

▲Bell現在會主動走去妹妹身邊陪睡。

或許也是覺得新妹妹的出現，Bell能得到更多玩具，牠開始願意接納這個新成員，竟然會主動靠近孩子，爬到嬰兒床陪睡，還會用手手輕撫寶寶的額頭，徹底成為一個稱職的貓保母。

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關鍵字： 嬰兒玩具妹妹新生兒陪睡

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