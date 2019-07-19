俄羅斯司機接預約「要載大貓」　一隻豹上車蹭手撒嬌他嚇壞

記者闕雁琳／綜合報導

載到稀有的客人！俄羅斯葉卡捷琳堡(Yekaterinburg)一名計程車司機接到預約搭車的訂單，上面備註著「乘客會攜帶大貓」，沒想到接到的竟然是一頭豹！坐在副駕駛狂蹭主人的手，影片貼出來之後被瘋傳，讓網友笑說，「司機不敢收錢了啦」。

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影片中可以看到，一頭豹跟主人坐在副駕駛座，身上繫著項圈和牽繩，趴著面向擋風玻璃看風景，一下子靠在飼主的手上磨蹭撒嬌，外表和行為確實就像一隻大貓咪，看起來溫馴的模樣融化不少人。據了解，當時飼主是要單獨帶豹去外面拍照，才會選擇搭計程車，這也帶給駕駛一次畢生難忘的奇特經驗。

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▲野生的豹具有強烈攻擊性。（圖／達志影像／示意圖）



事實上，這段影片曾在2108年貼出，由於這隻豹在車上溫馴撒嬌的模樣實在太可愛了，近日又在網路上被轉貼，許多網友紛紛留言笑說，「好可愛的大貓咪」、「豹：司機北北，我們有點趕時間，麻煩你開快一點！」、「手差點就要伸過去了」、「司機怕豹」、「撒嬌的樣子好融化」、「司機開車很抖」。

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雖然豹在影片中很可愛，但牠們仍屬於野生動物，需要很大的活動空間，飲食和照護也需要特別準備，並不適合被當成寵物。許多國家就有偷養「大貓」，但隨著動物越來越大隻，飼主已無法照顧相處，造成棄養等後果。