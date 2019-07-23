50多隻鯨魚擱淺喬治亞州海邊　比基尼辣妹神救援

記者吳宛霖／綜合報導

有一群遊客本(7)月16日在美國喬治亞州海灘拯救50多隻擱淺的鯨魚，不僅徒手將海水潑灑在鯨魚身上保持濕潤，還有不少比基尼辣妹奮力將鯨魚推回海中。

喬治亞州自然資源部（Georgia DNR）表示，有50多隻領航鯨（pilot whale）16日下午擱淺在喬治亞州聖西蒙斯島（St. Simons Island）的海灘上，大多數都順利回到海中，但仍有3隻不幸死亡。一群海灘遊客為拯救牠們聚集而來，其中，多名比基尼辣妹也伸出援手，在鯨魚身上潑海水，並使盡全力將體型比自己大好幾倍的鯨魚往海裡推。

現場的民眾麥可伊（Dixie McCoy）拍下救援過程，錄製成一段15分鐘的影片，達到82萬次觀看、1萬4千次分享。她在影片中表示，「這好悲傷」、「假如牠們沒有得到幫助的話，就會死去。」

請繼續往下閱讀...

▲海灘遊客在擱淺鯨魚上潑水，讓牠們身體保持濕潤 。（圖／翻攝自Dixie V. McCoy臉書）

野生生物學家喬治（Clay George）說，「擱淺是一種自然發生的事件，人們能做的只有持續把牠們送回海中。」

喬治指出，其實這種現象在喬治亞州是非常罕見的，「這些動物通常至少會離我們的海岸100英里遠。」對於鯨魚集體擱淺，他認為，這群領航鯨應該發生了什麼事。

喬治表示，一般不建議民眾自行將擱淺的鯨魚推回海中，因為牠們在過程中可能會受傷，但他認為，「這次這些遊客們做了正確的事，因為事情原本可能會更糟。」