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看奴才踢瓶蓋！衰尾貓被當足球「拋物線踢飛」　網友全笑瘋

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▲▼看奴才踢瓶蓋！衰尾貓被當足球「拋物線踢飛」　網友全笑瘋。（圖／翻攝自泰國清邁象粉專）

▲飼主挑戰踢瓶蓋遊戲，卻讓愛貓意外。（圖／翻攝自泰國清邁象粉專，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

旁邊湊熱鬧也會掃到颱風尾！網路上最近流行一款踢瓶蓋挑戰，把水瓶放在桌上或拿在拍攝者手裡，用腳尖就把瓶蓋打開，一名飼主也跟風拍攝，沒想到卻讓旁觀的貓咪「無奈中彈」，直接從沙發上被拋物線踹飛，爆笑到不行的影片逗樂無數人。

▲▼看奴才踢瓶蓋！衰尾貓被當足球「拋物線踢飛」　網友全笑瘋。（圖／翻攝自泰國清邁象粉專）

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▲▼貓咪在一旁看戲被掃到颱風尾。

▲▼看奴才踢瓶蓋！衰尾貓被當足球「拋物線踢飛」　網友全笑瘋。（圖／翻攝自泰國清邁象粉專）

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臉書粉專「泰國清邁象」日前貼出影片，只見一名男飼主抬起右腳，朝著桌上的水瓶奮力迴旋踢，但高度不夠，連邊都沒碰到，反倒是狠狠的踹到一旁的貓咪。無辜的貓咪被當成足球從側臉被高速重擊，狼狽的摔下沙發，露出驚魂未定的眼神，連飼主也嚇了一大跳，連忙走過去安撫。

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影片分享出來已經累積37萬人觀看，許多網友看完影片紛紛留言笑說，「太相信主人的貓，幫QQ」、「果然沒讓我失望」、「雖然很同情貓，但又忍不住想笑」、「這是我看過最反應不過來的貓」、「 跪求貓咪心裡陰影面積...」、「原來他家的貓叫做瓶蓋啊」、「貓表示：我的臉長得像瓶蓋嗎」。

最近流行的踢瓶蓋......

最近流行的踢瓶蓋...... #2019清邁水燈節開團了唷

關鍵字： 瓶蓋擊飛

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