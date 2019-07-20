餓昏了！貴賓犬看成「脆皮嫩雞」　700人搶預定：要切不要辣

▲飼主在宵夜時段看到愛犬的睡姿，忍不住想到炸雞。（圖／有點毛毛的／飼主Janice Lei提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

把貴賓狗看成炸雞，你餓了嗎？飼主Janice Lei家中有隻‎可愛的貴賓犬「阿炸」，這晚她肚子餓時看到愛犬睡到四腳朝天的模樣，居然把狗狗的腿跟手，看成了炸雞腿和雞翅。照片在網路上曝光後，吸引700多名網友熱烈討論，有人更是打趣地笑說，「要切不要辣 謝謝！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Janice Leiy日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一則貼文並註解，「餓了，發個萬惡宵夜文！！先吃哪個好？」照片中可見，貴賓犬阿炸雖然躺在床上睡覺，但不論是棕色的毛色以及形狀部位，都像極了美味的炸雞腿和雞翅。

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▲貴賓犬阿炸有著漂亮又蓬鬆的毛髮。



馬麻猛然一看，還以為看到一堆「炸雞」，於是拍下照片且PO上網與網友們分享，不少人看了也眼花，紛紛留言說，「預定大腿，吃前先去毛」、「感覺就是皮薄餡多的那種」、「乍看之下真的被騙惹哈哈」、「好邪惡的宵夜文」、「雞翅怎麼看起來比雞腿大」、「少買一隻炸雞 可以救一隻紅貴賓」、「炸太黑了，是油的問題？」

其實阿炸本尊跟炸雞一點都不像，而且非常可愛的啦！有次馬麻突然將牠頭上的毛綁起來，沒想到原本的湯圓造型一秒變成了半圓臉，甚至還有網友打趣地笑說是，「濟公扇」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲一顆湯圓變成濟公扇的過程。

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