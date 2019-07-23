ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

創紀錄叼超長樹枝！柴柴散步當走秀　6千人笑翻：屁股扭得很驕傲

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者吳鎮良／綜合報導

「後面的朋友，你們有沒有看到我嘴上這個～」柴犬地瓜這天跟主人林宸萱出門散步時，看到路邊有一根超長樹枝，眼發亮的牠彷彿是看到寶貝一樣，立刻把樹枝叼在嘴邊，而且在散步的同時還不時左右張望，就像是在跟一旁的空氣炫耀，可愛的模樣笑翻許多名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主林宸萱日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片，畫面中可以看到，柴柴地瓜嘴裡咬著又細又長的樹枝，開心地在大馬路上悠哉散步；只見牠耳朵開成飛機耳、眼睛瞇成一條線，內心的喜悅全表露在臉上，而且還不時對著一旁的田地張望，得意的模樣就像明星在辦粉絲見面會一樣。

叼到超長樹枝，柴柴散步當走秀！（圖／Instagram帳號「sweetpotato_0609」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

請繼續往下閱讀...

▲柴柴地瓜開心到眼睛瞇成一條線。（圖／Instagram帳號「sweetpotato_0609」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

叼到超長樹枝，柴柴散步當走秀！（圖／Instagram帳號「sweetpotato_0609」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲汪：旁邊的朋友，你們有看到我叼什麼嗎～

有趣的是，在散步的過程中，地瓜口中的樹枝碰到了電線杆，聰明的牠下秒立刻歪著頭走過。林宸萱無奈的說，「繼上次連根拔起樹枝後，今天又創了牠狗生的新紀錄！希望不要被路人檢舉。」原來地瓜先前出門散步時，也有撿到一枝尺寸和外型超像「竹掃把」的樹枝，讓一旁的主人看了哭笑不得。

這段有趣的影片不到一周，就累積了6千多名網友按讚，許多人看完都留言表示，「哈哈哈好可愛！」、「牠要進行什麼偉大的事情嗎？一直在蒐集XDD」、「太誇張，也太長了吧」、「這個撿回家後怎麼處理」、「走路都有風的Fu」、「柴柴根本是在炫耀」、「散個步好忙喔」、「真的都不知道柴犬心裡在想什麼」。

▲▼柴柴散步叼「整枝竹掃把」回家　網笑翻：過年大掃除？（圖／飼主林宸萱提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲地瓜先前撿回一枝「竹掃把」。　

另外也有不少人紛紛笑說，「感覺可以當清潔隊員了」、「是要咬回家築巢膩」、「好可愛哦！還一副很厲害的樣子」、「 整條路都是我的伸展台」、「帶回家做成藤條！以後誰不乖可以拿出來打屁屁」、「很神氣的感覺」、「哇～好用心的環保志工喔」、「里長出巡嗎？」、「屁股扭的很驕傲」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

相關圖文報導：

柴柴散步叼「整枝竹掃把」回家　網笑翻：過年大掃除？

更多精采影音：

關鍵字： 柴犬有點毛毛的地瓜樹枝

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭看　阿嬤「心疼拿椅」給牠坐

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

2公尺巨蟒「完美匿蹤」躲陽台　網看兩天崩潰：蛇到底..

影／柴柴一張睡照秒認證「她是親媽」　網友笑翻：有其..

假裝把「貓尾」丟掉！　牠嚇到「站高處狂找」：我的尾..

影／超市開恩放浪浪進門避暑　他拍下PO網卻被罵爆：..

影／癌末汪即將安樂死...餐廳招待「漢堡大餐」　燦..

暑假作業以台灣犬為主題　網見「價格欄」噴淚：好有愛..

分離焦慮狗狂叫…主人收鄰居手寫信以為要被罵了　結果..

不被想要的小狗…用最奇怪的「包裝」棄養　收容所全體..

有你真好！情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守承諾「愛下..

小二哈隔鐵籠吃不到飯　站門口仰頭嗆聲：快開門！

對～94那裡！媽幫刷背超舒服 黃金鼠張嘴「銷魂表情..

白目貓影身乾草捆中想捉弄兔子　反被巴頭！兔兔兇起來..

喵星人swag午覺 夢見吃熱狗 鮮嫩嘴邊肉溢出 魔..

出去玩囖！阿金忘情誤入鄰家水稻田　爸見「泥巴腿」崩..

萌喵遇吹風機開啟「戰鬥模式」憤怒哈氣+左勾拳爆打：..

粉紅肉墊靠上去...指紋竟成功辨識　厭世貓一臉無奈..

太嗨啦重磅月月炸彈式暴衝客人被嚇壞網笑：椅子很耐操

黏人大黑狗鼻子推開廁所門　天天「突襲」：馬麻在幹麻..

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止..

太嗨啦！重磅月月「炸彈式暴衝」 客人被嚇壞...網..

倉鼠不吃不喝3天…主人焦心送醫院　獸醫破案卻害他們..

高爾夫球場的家被入侵…狂暴化鴨子群屁顛追鱷魚　目擊..

貨櫃打開全是鱗片象牙　2000大穿山甲、300非洲..

餐桌驚見披薩怪客！　牠伸出「肥短萌手」盒子邊狂撈...

世界最帥的羊！「奶金髮+深邃雙眼」...網驚：居然..

創紀錄叼超長樹枝！柴柴散步當走秀　6千人笑翻：屁股..

肉泥眼前被搶走...喵委屈情緒大爆發！「女友式」鬧..

哈士奇出門沿路燦笑...到醫院秒垮臉！　對醫生「飆..

廠區禁愛心媽媽餵養流浪犬　動保所函文警告台船：不可..

大丹犬夢想「當匹賽馬」　盯電視跟著狂跳30秒入戲低..

屋內就有空中泳池！宜蘭包棟民宿　還有超大客廳、現做..

鴻海除息大秀即將登場　小股民把握最後進場日

還記得9年前翻唱女神卡卡爆紅的他嗎？　Greyso..

每日配戴超過8小時？安內母湯！「高用眼族」不可不看..

未上市公司受青睞！去年籌資8.5兆元創歷史新高 ..

中油觀音外海天然氣接收站補償談不攏　百艘漁船海上繞..

特勤走私菸　丁守中：改天會不會為了更大利益刺殺總統..

國安人員趁總統出訪走私萬條菸　律師認為涉犯貪污有爭..

柯文哲表態願站台　高嘉瑜喊話「韓國瑜、小英一起來」

按摩師性侵女客害輕生　他辯：看到洞不只放進手指還放..

寵物動物熱門新聞

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

假裝丟掉貓尾！牠嚇到站高處狂找

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻..

老狗安樂死前吃下「最幸福大餐」

台灣犬使用方法　網見「價格欄」..

分離焦慮狗狂叫　主人收鄰居信卻..

不被想要的小狗　用最奇怪包裝棄..

情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守..

二哈吃不到飯　站門口仰頭嗆聲！

海鷗俯衝花園　叼走吉娃娃當晚餐

司機接預約要載大貓　本尊是頭豹

貴賓犬躲牆後嚇人　最後惱羞發飆

黑狗被嗆「不配搭車」警察乾爹喝..

讀者迴響

熱門新聞

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

假裝丟掉貓尾！牠嚇到站高處狂找

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻..

老狗安樂死前吃下「最幸福大餐」

台灣犬使用方法　網見「價格欄」..

分離焦慮狗狂叫　主人收鄰居信卻..

不被想要的小狗　用最奇怪包裝棄..

情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守..

二哈吃不到飯　站門口仰頭嗆聲！

海鷗俯衝花園　叼走吉娃娃當晚餐

司機接預約要載大貓　本尊是頭豹

貴賓犬躲牆後嚇人　最後惱羞發飆

黑狗被嗆「不配搭車」警察乾爹喝..

生魚片頻蒸發！師傅活逮強盜大本..

最新影片

更多

對～94那裡！媽幫刷背超舒服 黃金鼠張嘴「銷魂表情」網笑翻

白目貓影身乾草捆中想捉弄兔子　反被巴頭！兔兔兇起來：找死ㄇ

喵星人swag午覺 夢見吃熱狗 鮮嫩嘴邊肉溢出 魔性抖動1分鐘

出去玩囖！阿金忘情誤入鄰家水稻田　爸見「泥巴腿」崩潰...網：天然雨鞋XD

萌喵遇吹風機開啟「戰鬥模式」憤怒哈氣+左勾拳爆打：走開啦！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面