創紀錄叼超長樹枝！柴柴散步當走秀　6千人笑翻：屁股扭得很驕傲

記者吳鎮良／綜合報導

「後面的朋友，你們有沒有看到我嘴上這個～」柴犬地瓜這天跟主人林宸萱出門散步時，看到路邊有一根超長樹枝，眼發亮的牠彷彿是看到寶貝一樣，立刻把樹枝叼在嘴邊，而且在散步的同時還不時左右張望，就像是在跟一旁的空氣炫耀，可愛的模樣笑翻許多名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主林宸萱日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片，畫面中可以看到，柴柴地瓜嘴裡咬著又細又長的樹枝，開心地在大馬路上悠哉散步；只見牠耳朵開成飛機耳、眼睛瞇成一條線，內心的喜悅全表露在臉上，而且還不時對著一旁的田地張望，得意的模樣就像明星在辦粉絲見面會一樣。

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▲柴柴地瓜開心到眼睛瞇成一條線。（圖／Instagram帳號「sweetpotato_0609」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



▲汪：旁邊的朋友，你們有看到我叼什麼嗎～



有趣的是，在散步的過程中，地瓜口中的樹枝碰到了電線杆，聰明的牠下秒立刻歪著頭走過。林宸萱無奈的說，「繼上次連根拔起樹枝後，今天又創了牠狗生的新紀錄！希望不要被路人檢舉。」原來地瓜先前出門散步時，也有撿到一枝尺寸和外型超像「竹掃把」的樹枝，讓一旁的主人看了哭笑不得。

這段有趣的影片不到一周，就累積了6千多名網友按讚，許多人看完都留言表示，「哈哈哈好可愛！」、「牠要進行什麼偉大的事情嗎？一直在蒐集XDD」、「太誇張，也太長了吧」、「這個撿回家後怎麼處理」、「走路都有風的Fu」、「柴柴根本是在炫耀」、「散個步好忙喔」、「真的都不知道柴犬心裡在想什麼」。

▲地瓜先前撿回一枝「竹掃把」。



另外也有不少人紛紛笑說，「感覺可以當清潔隊員了」、「是要咬回家築巢膩」、「好可愛哦！還一副很厲害的樣子」、「 整條路都是我的伸展台」、「帶回家做成藤條！以後誰不乖可以拿出來打屁屁」、「很神氣的感覺」、「哇～好用心的環保志工喔」、「里長出巡嗎？」、「屁股扭的很驕傲」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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