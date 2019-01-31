柴柴散步叼「整枝竹掃把」回家　網笑翻：過年大掃除？

▲地瓜：過年到～準備大掃除囉！（影／Instagram帳號「sweetpotato_0609」提供）

寵物小組／綜合報導

真是搞不懂毛孩的小腦袋瓜在想什麼呢！飼主林宸萱在「有點毛毛的」社團分享家中柴犬「地瓜」的有趣舉動，前幾天他們一如往常出門散步，狗狗卻突然撿回「超巨型樹枝」，那尺寸和外型簡直就像是一枝「竹掃把」，讓她看了不禁大笑，「真是越來越誇張！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲地瓜撿回一枝「竹掃把」。（圖／Instagram帳號「sweetpotato_0609」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

▲地瓜堅持要帶「掃把」回家。

影片中，地瓜開心叼著「竹掃把」，急著要將戰利品帶回家，不但看著鏡頭擺出「炫耀」POSE，還踏著雀躍小碎步，雖然一度差點被枯枝絆到，還是不減興致。林宸萱提到，狗狗外出時嘴裡一定要叼著東西，也總會帶回一些小小紀念品，「家門口都是牠帶回來的樹枝！」

▲地瓜還叼過稻米回家，可能是怕奴才餓肚子。

地瓜可愛的舉動引起許多網友熱烈討論，紛紛留言，「牠要蓋一個窩啦！」、「下次會撿稻草人」、「新年快到，牠是要幫忙打掃，乖寶寶～」、「阿柴愛木材」、「過年快到了咩～撿回家給阿母大掃除啊！」、「以為自己是鳥，要築巢嗎？」、「明天應該有畚箕」、「快點訓練牠撿錢XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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