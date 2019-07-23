意外釣到凶狠大白鯊！　7人纏鬥20分鐘...整條船反被拖行3.2公里

▲船員與鯊魚僵持許久，最後主動把線切斷放回大海。（圖／翻攝自Facebook／Joe Gamez）

記者李振慧／綜合報導

美國一名漁民近日在舊金山金門大橋(Golden Gate Bridge)釣魚時，意外釣到一條2.4公尺長的大白鯊，從畫面中可看到，大白鯊嘴裡緊緊咬著釣餌，模樣看起來十分凶狠。由於鯊魚力氣太大，漁民們雖然使出了吃奶的力氣，不但無法把對方釣起，船反而還被拖行3.2公里。

船長加茲(Joe Gamez)13日帶著7名船員前往舊金山灣釣魚時，意外釣到了一條凶狠大白鯊，他興奮表示，他們平均每周都會進行4到5次這樣的活動，但20年來從來沒有遇過鯊魚。

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影片中一名拿著釣竿的船員正在拼命捲線，希望能將巨鯊給釣上岸，然而鯊魚頑強抵抗反而把整條船拖著走，還可聽到另外一名船員大喊，「那條該死的大鯊魚」。加茲表示，「鯊魚拖著船跑了約3.2公里，我們則在牠上方徘徊了約20分鐘，牠的力量就像是一台馬力十足的汽車，我們幾乎快被拖入水中，只能試圖緊抓住釣竿」。

這場人鯊大戰持續一段時間後，船員們最後遵守當地法規，自行把線切斷並放生鯊魚。而就在事發的2天前，聖馬刁郡(San Mateo County)警長辦公室才發布警告，半月灣(Half Moon Bay)有大白鯊出沒，要民眾多加小心。